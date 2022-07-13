107-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

107-летняя жительница Ирландии по имени Бриджит Тирни раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает The Irish Independent.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Тирни всю жизнь проработала на ферме, у нее есть восемь детей. Она родилась в 1915 году, и в свои 107 лет обладает хорошей памятью. Женщина до сих пор может прочитать стихи, которые выучила в школе.

«Я стараюсь поддерживать мозги в рабочем состоянии: разгадываю кроссворды, смотрю викторины, слежу за событиями в мире», — рассказала она.

Кроме того, долгожительница отметила, что всегда интересовалась политикой и не пропускала выборы. Главными секретами долголетия она назвала еду, хорошее настроение и трудолюбие.

У женщины 30 внуков, 45 правнуков и четыре праправнука. Все они собрались в ее доме на празднование дня рождения. Сама она говорит, что готовит уже не так часто, но помогает мыть посуду. Тирни живет в собственном доме, и к ней часто обращаются за советами соседи.