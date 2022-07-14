Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
36 минут назад

Школьница запустила бренд и стала миллионершей в 15

Газета.Ru

Американская школьница создала свой модный бренд одежды и аксессуаров и стала миллионершей в 15 лет. Об этом пишет The Sun.

Школьница запустила бренд и стала миллионершей в 15
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Школьница из США Изабелла Барретт заработала свой первый миллион долларов в 15 лет, когда придумала бренд одежды и аксессуаров. С тех пор она работала моделью на Неделе моды в Нью-Йорке и основала свой собственный бренд House of Barretti. Сегодня состояние предпринимательницы оценивается в $2 млн, при этом девушка тратит в неделю более $25 тыс.

Изабелла Барретт живет "в роскоши" с детства, о чем всегда рассказывает подписчикам своего Instagram. На днях она поделилась роликом, в котором показала, как проходят ее будни. Сначала она позирует в белоснежном костюме на фоне частного вертолета, затем хвастается пачкой стодолларовых купюр и бриллиантовым колье, после чего "убегает" на модный показ, где принимает участие в качестве модели.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители