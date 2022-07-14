Школьница запустила бренд и стала миллионершей в 15

Американская школьница создала свой модный бренд одежды и аксессуаров и стала миллионершей в 15 лет. Об этом пишет The Sun.

Школьница из США Изабелла Барретт заработала свой первый миллион долларов в 15 лет, когда придумала бренд одежды и аксессуаров. С тех пор она работала моделью на Неделе моды в Нью-Йорке и основала свой собственный бренд House of Barretti. Сегодня состояние предпринимательницы оценивается в $2 млн, при этом девушка тратит в неделю более $25 тыс.