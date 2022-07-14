Молодо выглядящая женщина раскрыла секрет красоты в 70 лет

Молодо выглядящая тетя блогерши Бриттани Аллин раскрыла секрет своей красоты в 70 лет. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте юзерши.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах запечатлена улыбающаяся женщина в бежевой блузке с распущенными волосами оттенка блонд. Образ родственница инфлюэнсерши дополнила часами, розовым маникюром и макияжем в коричнево-серой гамме с накрашенными нюдовой помадой губами. При этом видно ровный тон кожи лица и шеи героини ролика и небольшое количество морщин на них.

Тетя Аллин призналась, что на протяжении жизни следует нескольким правилам при уходе за собой. Она отметила, что в целях сохранения упругости кожи не пользуется салфетками для снятия макияжа. Вместо этого женщина призвала аккуратно промокать лицо полотенцем.

«Подумайте о старых кожаных ботинках — как они разнашиваются. Вот и с вашим лицом может произойти нечто подобное»,