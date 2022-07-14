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1 час назад

Молодо выглядящая женщина раскрыла секрет красоты в 70 лет

Lenta.ru

Молодо выглядящая тетя блогерши Бриттани Аллин раскрыла секрет своей красоты в 70 лет. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте юзерши.

Молодо выглядящая женщина раскрыла секрет красоты в 70 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах запечатлена улыбающаяся женщина в бежевой блузке с распущенными волосами оттенка блонд. Образ родственница инфлюэнсерши дополнила часами, розовым маникюром и макияжем в коричнево-серой гамме с накрашенными нюдовой помадой губами. При этом видно ровный тон кожи лица и шеи героини ролика и небольшое количество морщин на них.

Тетя Аллин призналась, что на протяжении жизни следует нескольким правилам при уходе за собой. Она отметила, что в целях сохранения упругости кожи не пользуется салфетками для снятия макияжа. Вместо этого женщина призвала аккуратно промокать лицо полотенцем.

«Подумайте о старых кожаных ботинках — как они разнашиваются. Вот и с вашим лицом может произойти нечто подобное»,

— пояснила пенсионерка. Кроме того, героиня ролика указала, что умывается только перед сном, аккуратно брызгая на себя водой, а также использует лосьон с ретинолом.

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