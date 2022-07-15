Серёжа Парамонов: что случилось «золотым голосом» СССР

Сергея Парамонова знал весь Советский Союз. Не было человека, который никогда не слышал бы в исполнении Большого детского хора Всесоюзного радио и центрального телевидения под руководством В. Попова песенки «День рождения» из мультфильма про крокодила Гену и Чебурашку, или «Голубой вагон», «Антошка», «Улыбка». А те, кто слышал эти песни, уже не смогли бы забыть солиста, его звонкого, прозрачного дисканта, который в сочетании с удивительно обаятельной, задорной манерой исполнения производил неизгладимое впечатление. Этим солистом был Сережа Парамонов, которого прозвали «советским Робертино Лоретти».

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«Золотой голос» родился в 1961 году в Москве, в семье слесаря и уборщицы. В 1971 году, когда Сережа учился в 4 класса общеобразовательной школы, бабушка привела его на прослушивание в Большой детский хор Гостелерадио СССР. Он спел песню про юного барабанщика, и сразу был взят в младшую группу хора. Уже через год он стал солистом, несмотря на отсутствие музыкального образования.

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Руководитель хора Виктор Попов вспоминал, что Сережа выделялся среди других хористов тем, что пел без видимых усилий, с огромным удовольствием. Он не боялся сцены, не зажимался, практически моментально чувствовал характер песни, самостоятельно и точно воспроизводил все интонационные нюансы, с ним не было нужды много репетировать.

Сольный дебют Сережи Парамонова состоялся 16 декабря 1972 года на главном эстрадном концерте года — «Песня-72». Сережа исполнял «Песенку крокодила Гены» на музыку Шаинского. Этот номер произвел фурор. Публика аплодировала и кричала «Бис!». Режиссеры, вопреки устоявшимся правилам телеэфира, решились на повторное исполнение песни.

Вместе с хором Сергей Парамонов выходил на сцены Колонного зала и других престижных площадок страны, выступал с такими известными исполнителями, как Клавдия Шульженко, Лидия Русланова, Леонид Утесов. Пел дуэтом с Муслимом Магомаевым. Однажды на церемонии открытия очередного съезда КПСС он вручал букет цветов Л. И. Брежневу. Выбор именно на него пал не случайно. Благодаря феноменальной популярности, Сережа стал для всей страны «образцово-показательным мальчиком, пионером и общественником». Бремя славы для него лично выразилось в том, что ему приходилось хорошо учиться, в автобусах уступать место старушкам, и вообще, быть всегда и во всем примером. Впрочем, Сергей справлялся с этим без особых проблем. Все говорят о нем, как об очень дружелюбном, организованном ребенке, хорошем мальчике. У него и времени-то не оставалось на баловство, занятия в хоре, учеба отнимали очень много сил.

Многие песни из репертуара Сергея Парамонова были специально написаны авторами для него. Например, песня «Просьба» Александры Пахмутовой на стихи Роберта Рождественского. Владимир Шаинский называл Сергея Парамонова «веховым певцом в своей жизни».

Сережа не заработал денег – Большой детский хор Гостелерадио был самодеятельным коллективом. Его семья смогла улучшить жилищные условия, но не благодаря концертной деятельности сына, просто подошла очередь на квартиру. Но в те годы советскому мальчику Сереже Парамонову и в голову не приходило ждать денег за свои выступления. Он просто пел, получая от этого огромную радость и даря ее другим.

Все оборвалось в 1975 году. Выступая на концерте, посвященном творчеству Рождественского с песней «Просьба», Сергей впервые почувствовал, что не может владеть голосом. У него началась голосовая мутация.

Как говорят специалисты, в период полового созревания мальчикам петь нельзя, это может сказаться на тембре голоса на всю жизнь. Но Сергей продолжал выступать. Это привело к тому, что он начал «киксовать» на высоких нотах. Песни, в свое время написанные специально для него, с 1975 года стали исполняться другими солистами. Парамонову пришлось уйти из хора.

Виктор Попов впоследствии рассказывал, что заставил Сергея поступить в музыкальную школу, чтобы у него было соответствующее образование. А там взрослые убедили его создать вокально-инструментальный ансамбль. И петь. Это окончательно «добило» мутирующие связки юного исполнителя. Хорошего взрослого голоса он так и не получил.

В жизни Сергея Парамонова наступил тяжелый период. Он тяжело переживал уход из хора и свою невостребованность, продолжал ходить на репетиции в качестве зрителя. Говорят, он не мог сдержать слез, когда кто-нибудь из новых солистов пел песни из его репертуара.

Через какое-то время Парамонов поступил в музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровое отделение, но так и не закончил его.

Музыкальное творчество Сергей не оставил. Он работал в составе труппы Росконцерта, выступал в качестве конферансье, пел песни Шаинского. Играл в многочисленных ВИА, работал с эстрадной балетной труппой, пел в ресторанах, выступал на радио и на телевидении, работал даже с цыганским хором. Немного писал музыку, был аранжировщиком, организовывал дискотеки для пенсионеров в парке «Сокольники».

Все эти метания и поиски себя зачастую оборачивались запоями. От Парамонова ушла жена, он очень страдал от разлуки с сыном.