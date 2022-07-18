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4 часа назад

Журналистка назвала отличительную черту москвичей

Даша Краснова

Главную отличительную черту москвичей назвала в разговоре российская журналистка Яна Кучина. По ее мнению, жителей столицы отличает «чудовищная усталость». Об этом сообщает «Москвич Mag»ю

Журналистка назвала отличительную черту москвичей
Фото: unsplashunsplash

«Люди тащат свои тела на себе как доспехи. Я училась на реабилитолога, поэтому я узнаю физическую усталость с любого расстояния и очень ей сочувствую», — сказала журналистка.

Также она добавила, что Москва в последнее время стала красивее снаружи, но торопливее и нервознее внутри.

«Она как человек, который прошел мимо так быстро, что я не успела разглядеть лица. Этот человек был дорого одет, но все-таки его хотелось обнять сочувственно, а прежде — остановить», — объяснила Кучина.

До этого мы рассказывали, куда пропали воробьи из Москвы.

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