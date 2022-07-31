"15 лет меня считали уродом": как живет женщина с бородой

Гирсутизм – редкое женское заболевание, характеризующееся чрезмерным ростом волос на лице или на теле женщины. В данном случае рост волос происходит по мужскому принципу, то есть волосы возникают по андрогенному типу и на андроген-зависимых участках.
От гирсутизма в среднем страдает от 2 до 10% женщин по всему миру. У кого-то заболевание проявилось в легкой форме, поэтому оно не всегда бросается в глаза, а кому-то пришлось столкнуться с тяжелой формой гирсутизма. Например, австралийке Морган Коулман, которая вынуждена жить с бородой. Подробнее об истории девушки – в материале "Рамблера".
Сейчас Морган 26 лет. Впервые она столкнулась с волосами на щеках, шее и подбородке, когда ей было 11. Обеспокоенная девочка тут же попыталась удалить растительность, однако полностью сделать это ей никак не удавалось.
В 15 лет Коулман попробовала болезненную электроэпиляцию, но и это оказалось безрезультатно: на некоторых участках волос действительно стало меньше, но в основном густая растительность на лице сохранялась.
Долгое время девушка не могла смириться со своей болезнью. Она регулярно брила лицо, пытаясь спрятать свой истинный облик, но, попав в больницу из-за коронавируса, Морган внезапно пересмотрела взгляды на свою внешность:
"Каждый день я брила, выщипывала волосы, использовала горячий воск и кремы для депиляции. 365 дней в году! Но когда я 6 дней провела в больнице, и даже не могла встать с кровати, я решила, что пора принять свое настоящее лицо. Пришло время уделить внимание своему психологическому здоровью — и принять то, что я не в состоянии изменить",
– поделилась откровениями девушка в беседе с журналистами.
Уже несколько месяцев австралийка не бреет бороду. Реакции окружающих на внешний вид Коулман, по ее же словам, оставляют желать лучшего, но она старается не обращать на них внимания:
"Было время, когда каждый второй проходящий мимо меня человек считал своим долгом пошутить насчет моего лица. Особенно жестоки всегда были мужчины. 15 лет меня считали уродом, трансгендером или переодетым парнем. Да, далеко не всем нравится моя внешность. Но те, кто меня знают, относятся ко мне иначе. Это всё еще я — даже если выгляжу немного по-другому".