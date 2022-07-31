"15 лет меня считали уродом": как живет женщина с бородой

Гирсутизм – редкое женское заболевание, характеризующееся чрезмерным ростом волос на лице или на теле женщины. В данном случае рост волос происходит по мужскому принципу, то есть волосы возникают по андрогенному типу и на андроген-зависимых участках.

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От гирсутизма в среднем страдает от 2 до 10% женщин по всему миру. У кого-то заболевание проявилось в легкой форме, поэтому оно не всегда бросается в глаза, а кому-то пришлось столкнуться с тяжелой формой гирсутизма. Например, австралийке Морган Коулман, которая вынуждена жить с бородой. Подробнее об истории девушки – в материале "Рамблера".

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Сейчас Морган 26 лет. Впервые она столкнулась с волосами на щеках, шее и подбородке, когда ей было 11. Обеспокоенная девочка тут же попыталась удалить растительность, однако полностью сделать это ей никак не удавалось.

В 15 лет Коулман попробовала болезненную электроэпиляцию, но и это оказалось безрезультатно: на некоторых участках волос действительно стало меньше, но в основном густая растительность на лице сохранялась.

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Долгое время девушка не могла смириться со своей болезнью. Она регулярно брила лицо, пытаясь спрятать свой истинный облик, но, попав в больницу из-за коронавируса, Морган внезапно пересмотрела взгляды на свою внешность:

"Каждый день я брила, выщипывала волосы, использовала горячий воск и кремы для депиляции. 365 дней в году! Но когда я 6 дней провела в больнице, и даже не могла встать с кровати, я решила, что пора принять свое настоящее лицо. Пришло время уделить внимание своему психологическому здоровью — и принять то, что я не в состоянии изменить",

– поделилась откровениями девушка в беседе с журналистами.

Уже несколько месяцев австралийка не бреет бороду. Реакции окружающих на внешний вид Коулман, по ее же словам, оставляют желать лучшего, но она старается не обращать на них внимания: