Не только Цой: что стало с участниками группы "Кино"

В августе 1990 года произошла трагедия, которая повергла в шок поклонников группы "Кино". Виктор Цой, основатель и лидер легендарного музыкального коллектива, погиб в автомобильной катастрофе в возрасте 28 лет. Незадолго до этого участники группы готовили новые материалы и планировали масштабный тур, однако задуманному так и не удалось осуществиться. "Рамблер" расскажет, что стало с музыкантами группы "Кино" после смерти Виктора Цоя.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Юрий Каспарян

Гитарист был самым молодым участником коллектива. После смерти Цоя, он еще долгое время не возвращался на сцену и лишь через несколько лет молчания Каспарян издал свой сольный альбом "Драконовы ключи". Позже с еще одним участником группы "Кино" Игорем Тихомировым он записал пластинку под названием "Звездный падл".

А в 2001 году Каспарян стал одним из основателей рок-коллектива "Ю-Питер", который просуществовал вплоть до 2017 года. Также Юрий занимался созданием музыки для полнометражных фильмов и телевидения

Игорь Тихомиров

В группе "Кино" Тихомиров взял на себя роль бас-гитариста. После смерти Цоя, Игорь принимал участие в концертах еще одного культового коллектива — "ДДТ". А через некоторое время он стал гастролировать с концертами, в которых использовался оцифрованный голос Виктора Цоя.

Георгий Гурьянов