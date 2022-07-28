Любовная переписка известных исторических личностей

Это настоящие романы в письмах.

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Письма Наполеона – Жозефине

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Наполеон Бонапарт открыто заявлял, что женился по расчёту, полагая, что вдова де Барне – женщина довольно обеспеченная. Однако, письма, которые он посвящал своей возлюбленной, говорят о другом!

Наполеон и Жозефина сыграли свадьбу, когда невесте было 32 года, жених – младше её на 6 лет. Со стороны этот брак может впрямь показаться расчётом, если бы не нежность и лирика, которой пропитаны письма Наполеона своей обожаемой даме сердца. Он писал их всегда и отовсюду с самого момента свадьбы, не оставляя жену без внимания, даже находясь на поле боя.

Вот отрывок одного из писем:

«Не было дня, чтобы я не любил тебя; не было ночи, чтобы я не сжимал тебя в своих объятиях. Я не выпиваю и чашки чая, чтобы не проклинать свою гордость и амбиции, которые вынуждают меня оставаться вдалеке от тебя, душа моя. Сердце моё занято только возлюбленной Жозефиной». 1796 год.

Практически во всех письмах Бонапарт восхваляет свою возлюбленную, говорит ей нежные слова, называет единственной:

«Моя единственная Жозефина – вдали от тебя весь мир кажется мне пустыней, в которой я один… Какими чарами сумела ты подчинить все мои способности и свести всю мою душевную жизнь к тебе одной?»

Однако, для Жозефины Наполеон не был единственным. Муж подозревал о неверности супруги…

«Столь очаровательная, столь прекрасная, столь нежная, ты должна была стать орудием моего отчаяния. «Какие важные дела отнимают у вас время, мешают вам написать вашему возлюбленному? Кто этот новый соблазнитель, новый возлюбленный, который претендует на всё ваше время, мешая вам заниматься вашим супругом?»

Жозефина, откровенно посмеивавшаяся над влюблённым мужем, со временем изменила своё отношение к нему. Чем успешнее он становился, тем больше внимания получал от жены. Наполеон это ценил, писал ей из всех походов. Но, несмотря на такую любовь, принял решение о разводе: Жозефина не могла родить Бонапарту наследников. При этом дружеские отношения бывшие супруги сохранили до конца своих дней.

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В своей последнем письме, перед ссылкой на остров Эльба, Наполеон написал Жозефине:

«Падение моё бездонно. Прощайте, моя дорогая Жозефина. Никогда не забывайте того, кто не забывал вас».

Роман «в записках» Дени Дидро – Софи Волан

Дени Дидро родом с востока Франции. Родители пророчили ему карьеру священника, но юноша решил стать писателем. Женился Дени по любви, однако в браке не был счастлив. Отдушину в жизни писатель нашёл в общении с одинокой мадемуазель Софи.

Роман «в записках» длился более 30 лет. За это время Дидро написал своей даме сердца более 500 писем. Однако за рамки эпистолярного жанра увлечение так и не вышло: он не развёлся, а продолжал жить с «опостылевшей» женой.

Луиза-Генриетта Волан так и осталась одинока до конца своих дней, так и не познала радость материнства. Она отвечала на все письма своему тайному возлюбленному и всю жизнь ждала от него решительного шага. Но, увы, так и не дождалась.

Переписка Дени и Софи закончилась, когда женщина умерла…

Вот такие чудесные строки Дени Дидро посвящал своей любимой:

«Я люблю Вас пылко и преданно. Я любил бы Вас ещё сильнее, если бы знал, что это возможно». «Я счастлив так, как только может быть счастлив человек, знающий, что его любит прекраснейшая из женщин». «Я весь Ваш – Вы для меня всё».

Письма Бальзака – Ганской

Мешки с письмами от поклонниц Бальзаку доставляли регулярно. И, как то было принято, он их читал! Одна из записок была от имени «Чужестранки».

Такой псевдоним взяла себе замужняя француженка Эвелина Ганская, которая и написала письмо:

«Моё сердце трепетало, когда я читала ваши произведения…»

Для продолжения переписки загадочная поклонница предлагала писателю дать ответ через газету – тайным шифром. Бальзаку понравилась эта игра. С каждым посланием он влюблялся в Чужестранку всё сильнее:

«Моя душа летит к Вам вместе с этими листками, я, как умалишённый, разговариваю с ними обо всём на свете».

В сентябре 1833 года влюблённые наконец встретились. И их чувства заиграли новыми красками:

«Мой обожаемый ангел, я без ума от тебя: стоит мне только подумать о чём-нибудь, как ты встаёшь перед моим мысленным взором!»

Их переписка не иссякала. Были мимолётные встречи: чужестранка – Эвелина Ганская была замужем и жила в России…

Однажды их разлука длилась долгие восемь лет. Именно эти годы стали переломными в их романтических отношениях. Сначала Бальзак уверял, что только работает по 20 часов в сутки и даже не смеет смотреть на других.

Но, со временем признался:

«Хоть раз посмотрим правде в глаза. Мужчина ведь, в конце концов, не женщина. Можно ли ожидать, что с 1834 по 1842 год он будет вести абсолютно целомудренную жизнь?»

В январе 1842 года судьба дала влюблённым шанс на счастье. Эвелина овдовела, а значит, её союз с Бальзаком стал возможным. Надежда и любовь постаревшего писателя вспыхнули с новой силой. Но, счастью так и не суждено было сбыться.

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В феврале вдова Ганская отправила адресату скупое письмо: «Вы свободны! Моя жизнь посвящена только дочери…»

Женщина не могла рассказать всех тонкостей: браку с Бальзаком противостояли родственники её покойного мужа, да и сама российская политика в целом…

Отказ Бальзак не принял. Но, счастливый час настал лишь в 1850 году. Этому времени писатель был безнадёжно болен.

После свадьбы он написал:

«Я женился на единственной женщине, которую любил, которую люблю ещё больше, чем прежде, и буду любить до самой смерти».