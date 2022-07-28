Мемуары принца Гарри: что известно о будущей книге и чего боится британская королевская семья. Откровения Гарри грозят вновь потрясти основы монархии, но родственники мятежного принца готовы встретить их во всеоружии. О его семье снято немало фильмов и телесериалов, о нём самом не говорил разве что ленивый, а подробные биографии и эксклюзивные новости продолжают множиться. Теперь же, наконец, принц Гарри решил взять нарратив о себе под контроль. Он почти уже это сделал со скандальным интервью Опре Уинфри, но всё ещё держит аудиторию на крючке. И судя по поступающей от инсайдеров информации о его неопубликованных пока мемуарах, к которым приложил руку автор готических романов Дж. М. Мохрингер, внук Елизаветы II выходит на новый уровень открытости. В этом обзоре расскажем о том, что известно о готовящейся книге Гарри. Как выясняется, время играет здесь не последнюю роль.

Фото: Inc-News Inc-News

Когда выйдут мемуары принца Гарри?

Видео дня

В конце 2022 года. Конкретно, в период между Днём благодарения и Рождеством. Считается, что именно в это время издательство Penguin Random House, стоящее за книгой, зарабатывает больше всего денег. В любом случае, мемуары уже написаны. Как рассказал источник газете The Sun:

"Рукопись завершена и прошла через все юридические процедуры. Принц Гарри ее отдал. Дата публикации уже один раз переносилась, но будет обозначена до конца этого года".

Сколько он заработает на публикации?

По информации Page Six, принц Гарри получит от Penguin Random House $20 миллионов. Ранее он пообещал отдать эти деньги на благотворительность.

Небольшая драма с документальным проектом Гарри

Напрашивается она со стороны Netflix. Стриминговый гигант, похоже, обеспокоен тем, что мемуары Гарри опередят его документальный сериал о герцогах Сассекских. Поэтому решено выпустить телепроект примерно в то же время, когда книга выйдет из печати. И тогда же будет состоится релиз нового, пятого, сезона популярного сериала о жизни британской королевской семьи "Корона". Один из источников рассказал Page Six, что продюсеры Netflix хотят убедиться, что держат руку на пульсе и не будут вторыми после издательства. Они "знали, что книга готовится к публикации, и поэтому вознамерились выпустить сериал в этом году. Они не хотят его больше откладывать". Так что, ноябрь и декабрь этого года, по всей видимости, будут наполнены рассказами и разговорами о британской королевской семье.

Королевская семья в бешенстве

Гарри, вряд ли, напишет что-то негативное о бабушке-королеве, чего нельзя сказать о всей семье. Принц Чарльз, похоже, особенно обеспокоен тем, что его сын нацелился на мачеху, герцогиню Камиллу. Источник The Sun рассказал: "Чарльз поделился своими подозрениями с Уильямом и настаивал, чтобы тот каким-то образом дал интервью и защитил Камиллу, которая будет атакована в книге. Но насколько Уильям любит отца, настолько он не хочет ввязываться в это дело. Скорее всего, он постарается сохранить нейтралитет". И ещё королевский источник сообщил The Mirror: "Сейчас наблюдается цунами среди членов королевской семьи по поводу того, что напишет Гарри. Многие надеются, что он может скорректировать некоторые моменты, но несильно на это надеются".

В книге будет "новый контент"

Благодаря предыдущим биографиям и телешоу, мы уже многое знаем о жизни Гарри. Но источник Page Six отметил: "Там будет много новых историй из прошлого, о которых Гарри раньше ещё не говорил, о своём детстве... там будет некоторый контент, который заставит его семью понервничать". Королевский эксперт и автор Эндрю Мортон сказал в беседе с US Weekly, что Чарльз должен особенно нервничать. "Если бы я был принцем Чарльзом, я бы поискал, где скрыться. Думаю, мы ещё не раз увидим его на линии огня".

Елизавета II уже "работает с адвокатами"

Несмотря на утверждения, что Гарри не захочет говорить что-либо негативное о королеве, The Sun утверждает, что Её Величество "работает с адвокатами", и её доверенные лица общаются со специалистами, которые занимаются рассмотрением дел о клевете. "Ощущение, идущее прямо сверху, что сказанного уже достаточно", - сообщил источник изданию. "Есть предел того, сколько будет принято. Королева и королевская семья могут пойти только дальше. Они консультируются с адвокатами. Гарри и Меган будут в курсе того, что на их повторяющиеся атаки последует ответ". Команда королевы, по-видимому, рассматривает отправку "юридического предупреждения" в Penguin Random House. И об этом объявят, если будет принято решение.

Бывший персонал Гарри и Меган готовится защищаться

Другой королевский источник рассказал Daily Mail, что "экс-помощники Гарри и Меган убеждены, что эта книга написана для сведения счётов и, скорее всего, будет содержать много деталей о времени, проведённом внутри королевской семьи. Вспоминая интервью Опре Уинфри, некоторые из этих бывших сотрудников просто не верят, что будет представлена полная и аккуратная картина. Обсуждения уже начались о том, какие шаги могут быть предприняты для защиты их собственной репутации, и какие ответные публикации последуют от монаршей семьи".

Друзья Гарри могут выступить против

Как и большинство членов королевской семьи, друзья Гарри по Итонскому колледжу и армии обеспокоены мемуарами. Один из них отметил в беседе с Daily Mail: "Это выглядит лицемерным со стороны Гарри, который выгонял из общей компании тех, кто болтал лишнего прессе. Есть опасения, что он собирается раскрыть детали своей бурной юности, и некоторые переживают, что это привнесёт хаос в их карьеру и личную жизнь". Источник также заявил, что "если Гарри раскритикует кого-то из школьных или армейских приятелей, то они пообещали "разбить шеренгу" и рассказать свою историю".

Что говорит сам Гарри о мемуарах?

Главное, что его комментарии практически полностью лишены драмы, и весьма вероятно, что все страхи его родственников и близких напрасны. Вот, например, о чём свидетельствует официальный пресс-релиз издательства:

"В откровенных и написанных от всего сердца мемуарах одного из самых вдохновляющих и влиятельных людей нашего времени, принц Гарри впервые дает полный отчёт об опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые помогли ему сформироваться. Находясь в центре внимания с детских лет и по сегодняшний день, включая его службу, военный долг, который дважды приводил его на линию огня в Афганистане, радость, которую он познал в роли мужа и отца, принц Гарри предложит честный и увлекательный самопортрет, который покажет читателям, что за всеми известными им фактами лежит смелая и воодушевляющая человеческая история".

И ещё одно, личное пояснение Гарри к мемуарам: