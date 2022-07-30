Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+28° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
2 часа назад

Жанна Агузарова назвала объединяющие большинство москвичей качества

Мослента

Объединяющие большинство москвичей качества назвала в беседе с «Москвич Mag» певица, экс-вокалистка группы «Браво» Жанна Агузарова.

Агузарова назвала объединяющие москвичей качества
Фото: МослентаМослента

«Москвичи в основном оптимистичные и веселые люди. По духу я, Жанна Агузарова, — музыкант и гражданин мира, но и, конечно же, москвичка — и морально, и официально», — заявила артистка.

Агузарова переехала в российскую столицу в начале 1980-х с целью поступления в университет.

«Жила в центре. Город принял меня сразу! Сейчас живу в пяти остановках на метро от Кремля», — рассказала она.

Певица подчеркнула, что в Москве ее абсолютно ничего не раздражает и нелюбимых районов города у нее нет. В число особо привлекающих звезду уголков столицы входят район ГУМа, Красная и Пушкинская площади, Рождественский бульвар, музучилище на Пролетарке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители