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2 часа назад

Названы имена работавших чистильщиками обуви героев ВОВ

Мослента

Некоторые герои Великой Отечественной войны (ВОВ) в мирное время работали чистильщиками обуви. Их имена «Мосленте» назвал историк и журналист Валерий Бурт.

Названы имена работавших чистильщиками обуви героев ВОВ
Фото: МослентаМослента

Ассириец Ладо Давыдов в годы войны был разведчиком.

«Однажды он пленил немецкого офицера, который прижимал к себе толстый портфель. В штабе раскрыли его и ахнули — там оказались секретные карты с планом обороны гитлеровцев по всей Западной Двине», — рассказал Бурт.

Давыдову присвоили звание Героя Советского Союза. После войны он вернулся в палатку на Комсомольской площади, где пользовался почетом и уважением клиентов.

На площади Рижского вокзала чистильщиком обуви работал Соломон Катык, прошедший всю войну и оставшийся инвалидом.

«Друзья называли его "депутатом совета с того света". Он действительно был депутатом районного и городского советов», — отметил Бурт. Катык умер в мирное время, попав под троллейбус во время перехода улицы.

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