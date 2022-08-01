Кто такой Хью Хефнер и чем он запомнился

Хью Хефнер (9 апреля 1926 года — 27 сентября 2017 года) — американский миллиардер, основатель бренда Playboy.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Ветеран Второй мировой войны, воспитанный в очень консервативной семье, стал одним из двигателей сексуальной революции 1960-х годов и вошёл в историю не только как великий провокатор и гедонист, но и как великий предприниматель.

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Биография. Главное

Хью Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго в семье строгих и консервативных методистов (протестантская конфессия) — бухгалтера Гленна Хефнера и его супруги Грейс. В старшей школе мальчик занял должность президента школьного совета и основал школьную газету, получив первый журналистский опыт. Хефнер также придумал комикс под названием School Daze о скромном юноше, который оказался в воображаемой вселенной.

После окончания школы Хефнер на протяжении 2 лет служил в армии США и даже воевал в последние месяцы Второй мировой войны.

Вернувшись с фронта, поступил в Чикагский художественный институт, но спустя несколько месяцев перевёлся в Иллинойский университет в Урбане-Шампейн.

В 1949 году он получил степень бакалавра психологии и женился на Милдред Уильямс. В начале 1950-х годов Хефнер получил работу копирайтера в чикагском офисе журнала Esquire, где в те годы публиковались знаменитые писатели, включая Эрнеста Хемингуэя и Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Когда в 1952 году Хью отказались поднять зарплату на $5, он покинул издание.

Оставшись без работы, Хефнер решил открыть собственное дело. Он собрал $8000 от 45 инвесторов, включая его мать и брата Кита, которые пожертвовали $2000, и запустил журнал Playboy.

Первый выпуск журнала Хью напечатал в своём доме. В декабре 1953 года журнал появился в газетном киоске, но без указания даты, так как Хефнер не был уверен, выйдет ли второй номер. Но издание произвело настоящий фурор благодаря цветной фотографии полуобнажённой Мэрилин Монро, которую Хефнер поместил на обложку. Снимок сделали до того, как актриса стала знаменитой.

Первый выпуск Playboy вышел тиражом более 50 000 экземпляров. Во втором выпуске Playboy появился знаменитый логотип кролика в галстуке. Хефнер выбрал его из-за «юмористического сексуального подтекста». Издатель хотел, чтобы его журнал отличался от других периодических мужских изданий, ориентированных на любителей активного образа жизни и публикующих художественную литературу о мужчинах. Хефнер стремился заручиться поддержкой космополитов и интеллектуалов и добавил к эротичным картинкам вдумчивые статьи.

Работа над журналом заняла большую часть жизни Хефнера. К концу 1950-х годов тираж Playboy превысил тираж конкурирующего Esquire, а объём продаж достиг миллиона экземпляров в месяц. Карьерный взлёт Хью сопровождался проблемами в личной жизни.

В 1959 году после рождения двоих детей бизнесмен развёлся с супругой. Получив статус холостяка, Хефнер начал менять подружек как перчатки. В 1960-х годах Хью стал тем самым мужчиной, которого сегодня называют плейбоем, — утончённым интеллигентом в шёлковом смокинге с трубкой в руке.

Он общался с самыми знаменитыми и богатыми и всегда приходил на мероприятия в сопровождении красивых и молодых женщин.

Тираж Playboy (включая подписку и продажи в газетных киосках) рос , достигнув пика в 7,2 млн проданных экземпляров в ноябре 1972 года. Прибыль составила $12 млн. Сегодня с учётом инфляции сумма составила бы $83,9 млн.

Растущий тираж и доход с рекламы позволили Хью Хефнеру создать сеть клубов. В элитных заведениях работали молоденькие девушки-хостес в кроличьих костюмах, известные как Playboy Bunnies. Вскоре компания расширились модельными агентствами, отелями и брендом бижутерии.

Хефнер обзавёлся двумя особняками: один находился в Чикаго, а другой в Лос-Анджелесе. Но часто бизнесмен отсутствовал дома, предпочитая путешествия на своём частном самолёте с гостиной, диско-клубом, баром и роскошной спальней с огромной круглой кроватью, где он ждал своих подруг, возлегая в шёлковом халате, капитанской фуражке и с курительной трубкой в зубах.

Однако в середине 1970-х для его Playboy Enterprises наступили тяжёлые времена. США столкнулись с рецессией, а Playboy — с растущей конкуренцией со стороны более откровенных мужских журналов. В итоге корпорации пришлось отказаться от своих убыточных клубов и отелей.

В 1985 году Хью Хефнер перенёс небольшой инсульт. Проблемы со здоровьем подвигли бизнесмена отказаться от курения и заняться спортом — и сократить время вечеринок. Теперь он кутил не всю ночь.

В 1988 году миллиардер передал контроль над Playboy Enterprises своей дочери Кристи, назначив её председателем и главным исполнительным директором, а спустя год женился на своей давней знакомой Кимберли Конрад. У супругов родились двое сыновей, но семейное счастье было недолгим.

В 1998 году Хью и Кимберли расстались, хотя оформили развод лишь в 2009 году. После расставания с Конрад миллиардер воплотил мечту многих холостяков о полигамных отношениях и завёл в особняке «гарем» молодых и красивых девушек. В 2005 году состоялась премьера реалити-шоу «Девушки по соседству», посвящённого жизни Хефнера и его подруг в особняке Playboy. Зрителям показывали картинку красивой и богатой жизни, но, как выяснилось позже, за дверьми особняка происходили пугающие вещи.

В документальном фильме «Секреты Playboy», который вышел в 2022 году, девушки рассказали , как миллиардер накачивал их наркотиками и заставлял участвовать в унизительных оргиях. В 2010 году Хефнер объявил о помолвке с 25-летней моделью Playboy Кристал Харрис. На тот момент миллиардеру было более 80 лет. В 2012 году они поженились. В том же году младший Хефа Купер сменил его на посту публичного лица Playboy.

27 сентября 2017 года Хью Хефнер скончался в своём особняке Playboy в Лос-Анджелесе. На момент смерти бизнесмену был 91 год.

Состояние

В 1970-х годах на пике успеха журнала Playboy состояние Хефнера превышало $200 млн, а на момент смерти оценивалось примерно в $50 млн. Правда, исследовательская фирма Wealth-X уточнила, что состояние Хефнера составляло не менее $110 млн, а ликвидные активы — примерно $45 млн.

Благотворительность и пожертвования

Хеф не только спускал состояние на своих девочек, но и отдавал деньги на благотворительность и даже поддерживал политические партии. Так, он долгие годы жертвовал и собирал деньги для американских демократов. И даже поддержал предвыборную кампанию Барака Обамы.

В конце 1970-х Хефнер помог собрать средства на восстановление легендарного знака Голливуда — он устроил торжественный сбор средств в особняке Playboy. Спустя четыре десятка лет он вновь помог спасти культовые буквы, внеся в фонд, занимающийся защитой места, $900 000. А в 2007 году он пожертвовал $2 млн киношколе Американского университета на создание архива студенческих фильмов и исторических документов.

Через свой благотворительный фонд и лично он также помогал многим организациям, фондам, в частности по спасению животных. Подвид болотного кролика — Sylvilagus palustris hefneri — назвали в честь Хью.

Основатель Playboy в 1980-х профинансировал исследования по изучению и сохранению этого вида (на тот момент находящегося на грани вымирания).

Интересный факт

Хью Хефнер похоронен рядом с Мэрилин Монро. Ещё при жизни, в 1992 году, миллиардер приобрёл погребальный склеп рядом с кинодивой за $75 000.

«Провести вечность рядом с Мэрилин слишком заманчивое предложение, чтобы отказаться от него»,

— сказал он.

Примечательно, что основатель Playboy никогда не встречался с Монро лично, лишь однажды говорил с ней по телефону.

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