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1 час назад

Автор знаменитой песни Бейонсе решил избавиться от дома в США

Lenta.ru

Вокалист группы OneRepublic и один из авторов знаменитой песни Бейонсе Halo Райан Теддер решил избавиться от своего особняка в США. Он выставил его на продажу более чем за 10 миллионов долларов, сообщает Dirt.

Автор знаменитой песни Бейонсе решил избавиться от дома в США
Фото: Лента.руЛента.ру

Дом 1963 года постройки находится в Лос-Анджелесе. Музыкант попросил за него почти 16,5 миллиона долларов (более миллиарда рублей). Теддер и его супруга Женевьева владели им с 2015 года, когда заплатили на пять миллионов меньше, чем попросили сейчас. Пара отремонтировала особняк по дизайнерскому проекту.

Одноэтажный дом занимает почти 465 квадратных метров. Внутри есть шесть спален, пять ванных комнат, гостиная, столовая, тренажерный зал и рабочий кабинет. На участке располагается бассейн, парковка для шести автомобилей и гараж на три машины. Интерьер выполнен в минималистичном стиле в белых тонах. Особенностью дизайна комнат служат массивные деревянные балки.

В марте американская актриса Лора Харриер решила избавиться от дома в Лос-Анджелесе, который в прошлом принадлежал басисту поп-рок группы OneRepublic Бренту Катцлу. Она выставила бывший особняк музыканта на продажу за 3,5 миллиона долларов.

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