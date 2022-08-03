Елизавета II ненавидит любимое блюдо Меган Маркл

Разногласия Меган Маркл и Елизаветы II задели даже кухню. Повара наверняка выдохнули с облегчением, когда Сассекские уехали из дворца.
«Елизавета не переносила любимое блюдо Меган Маркл»,
– пишет Marie Claire.
Речь идет о пасте. Герцогиня Сассекская не раз говорила, что просто обожает макароны. А вот в королевской семье они под запретом, как и белый хлеб.
Кроме того, любимый рецепт Маркл – паста с луком и цукини. А в королевской семье не едят лук.
Ранее «ФедералПресс» писал, чем закусывают чай в Букингенском дворце.