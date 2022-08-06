Паразитолог оценил москвичей на наличие глистов

Профессор Сеченовского университета, паразитолог Евгений Морозов прокомментировал здоровье москвичей. Об этом сообщает «Москвич Mag».

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По словам эксперта, в жителях столицы «не живет практически никто».

«Москва с гигиенической точки зрения город чистый, зараженность гельминтами и другими паразитами практически нулевая. Точнее, тут все встречается, но понемногу», — сказал он.

Оказывается, вероятность заразиться паразитами возможна только в том случае, если человек решит побаловать себя деликатесами. Например, отведать рыбы из Якутии или строганины, приготовить лося или кабана, которых привезли с охоты. В мясе этих животных периодически попадается трихинеллез.

При этом заморозка и термическая обработка могут оказаться недостаточными для того, чтобы обеззаразить мясо. Трихинеллез способен вызывать опасные заболевания и даже привести к летальному исходу. При тяжелом течении он поражает внутренние органы и центральную нервную систему.

Чтобы этого не допустить, важно подвергать продукты термической обработке. Например, хорошо прожаривать мясо, а не оставлять его полусырым.