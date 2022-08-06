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1 час назад

Паразитолог оценил москвичей на наличие глистов

Даша Краснова

Профессор Сеченовского университета, паразитолог Евгений Морозов прокомментировал здоровье москвичей. Об этом сообщает «Москвич Mag».

Паразитолог оценил москвичей на наличие глистов
Фото: unsplashunsplash

По словам эксперта, в жителях столицы «не живет практически никто».

«Москва с гигиенической точки зрения город чистый, зараженность гельминтами и другими паразитами практически нулевая. Точнее, тут все встречается, но понемногу», — сказал он.

Оказывается, вероятность заразиться паразитами возможна только в том случае, если человек решит побаловать себя деликатесами. Например, отведать рыбы из Якутии или строганины, приготовить лося или кабана, которых привезли с охоты. В мясе этих животных периодически попадается трихинеллез.

При этом заморозка и термическая обработка могут оказаться недостаточными для того, чтобы обеззаразить мясо. Трихинеллез способен вызывать опасные заболевания и даже привести к летальному исходу. При тяжелом течении он поражает внутренние органы и центральную нервную систему.

Чтобы этого не допустить, важно подвергать продукты термической обработке. Например, хорошо прожаривать мясо, а не оставлять его полусырым.

До этого мы рассказывали, какие паразиты водятся в отелях.

Люди,Евгений Морозов,
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