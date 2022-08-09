Россияне стали лидерами по потреблению мороженого

В России зафиксирован более высокий уровень потребления мороженого, чем во всем мире. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитической компанией Statista Global, пишет МК.
Жители Российской Федерации входят в число лидеров по потреблению мороженого. Около 41 % респондентов в нашей стране заявили, что едят мороженое регулярно. Такой же высокий уровень потребления - 41 % - зафиксирован и в США.
В исследовании говорится, что Россия по этому показателю обошла Италию, Испанию и Австралию, которые чаще ассоциируются с пляжным отдыхом и высокими летними температурами.
Так, например, в Австралии любителей мороженого нашлось 39 %, в Италии - 39 %, а в Испании всего 28 %. К слову, более сдержанное отношение к сладкому и холодному зафиксировано в других странах Европы. Так, в самом конце рейтинга оказалась Швейцария, там всего 24 % любителей сладкого, и Австрия - 19 %.