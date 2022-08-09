Россияне стали лидерами по потреблению мороженого

В России зафиксирован более высокий уровень потребления мороженого, чем во всем мире. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитической компанией Statista Global, пишет МК.

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Жители Российской Федерации входят в число лидеров по потреблению мороженого. Около 41 % респондентов в нашей стране заявили, что едят мороженое регулярно. Такой же высокий уровень потребления - 41 % - зафиксирован и в США.

В исследовании говорится, что Россия по этому показателю обошла Италию, Испанию и Австралию, которые чаще ассоциируются с пляжным отдыхом и высокими летними температурами.