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1 час назад

Знаем толк в сладком: россияне стали лидерами по потреблению мороженого

СОВАиещё 2

В России зафиксирован более высокий уровень потребления мороженого, чем во всем мире. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитической компанией Statista Global, пишет МК.

Россияне стали лидерами по потреблению мороженого
Фото: СОВАСОВА

Жители Российской Федерации входят в число лидеров по потреблению мороженого. Около 41 % респондентов в нашей стране заявили, что едят мороженое регулярно. Такой же высокий уровень потребления - 41 % - зафиксирован и в США.

В исследовании говорится, что Россия по этому показателю обошла Италию, Испанию и Австралию, которые чаще ассоциируются с пляжным отдыхом и высокими летними температурами.

Так, например, в Австралии любителей мороженого нашлось 39 %, в Италии - 39 %, а в Испании всего 28 %. К слову, более сдержанное отношение к сладкому и холодному зафиксировано в других странах Европы. Так, в самом конце рейтинга оказалась Швейцария, там всего 24 % любителей сладкого, и Австрия - 19 %.

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