Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Лидер Therr Maitz рассказал о трудностях после переезда в Москву

Lenta.ruиещё 1

Лидер группы Therr Maitz Антон Беляев рассказал, что после переезда в Москву некоторое время чувствовал себя не в своей тарелке. Воспоминаниями о трудностях, с которыми он столкнулся в начале жизни в столице, музыкант поделился в интервью для Youtube-канала «Чумаков».

Лидер Therr Maitz рассказал о трудностях после переезда в Москву
Фото: Лента.руЛента.ру

Беляев переехал в Москву с Дальнего Востока и испытывал нехватку денег.

«Москва меня прибила очень сильно. Я перебрался сюда с девушкой, и мне нужно было как-то обеспечивать ситуацию», — признался он. По словам музыканта, прилетев в столицу они сразу поехали на осмотр отобранных для аренды квартир с риелторами. В итоге пара остановилась на самом дешевом и удаленном от центра варианте около метро «Первомайская». «Подъезд на МКАД просто выходил», — уточнил Беляев.

Музыкант добавил, что первое время после переезда он не ориентировался в городе.

«Я вообще ничего не понимал. Я выходил в одном месте и потом еще раз через неделю выходил в другом месте, а потом еще раз через неделю в другом месте — а потом через два года я понимал, что это все одно место. Что я просто вокруг одного дома выходил — какой-нибудь гостиницы "Украина", например», — вспоминал Беляев.

В июле олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что первое время после переезда в Москву также жила далеко от центра, в районе станции метро «Речной вокзал». По словам спортсменки, из-за отсутствия средств на съемное жилье ей вместе с бабушкой пришлось остановиться у родственницы.

Люди,Алина Загитова,Антон Беляев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители