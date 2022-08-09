Лидер Therr Maitz рассказал о трудностях после переезда в Москву

«Я вообще ничего не понимал. Я выходил в одном месте и потом еще раз через неделю выходил в другом месте, а потом еще раз через неделю в другом месте — а потом через два года я понимал, что это все одно место. Что я просто вокруг одного дома выходил — какой-нибудь гостиницы "Украина", например», — вспоминал Беляев.