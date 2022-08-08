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1 час назад

Вышедшая в 100 лет на пенсию американка отметила 107-й день рождения

Газета.Ru

Жительница города Кейп Жирардо в Миссури Велма Фингер в кругу семьи и друзей отметила свой 107-й день рождения. Об этом сообщает KFVS.

Вышедшая в 100 лет на пенсию американка отметила 107-й день рождения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фингер, которую знакомые называют Салли, работала менеджером в своем жилом комплексе до тех пор, пока всего семь лет назад она, наконец, не вышла на пенсию в возрасте 100 лет. На вопрос, чем долгожительница больше всего гордится, она однозначно ответила, что это - ее семья.

"Я горжусь своей внучкой и правнуками. Они хорошие дети. Я чувствую, когда я покину этот мир, я оставлю его лучшим местом для своих детей и внуков",

- сказала она.

Салли сообщила, что у нее нет настоящего секрета долголетия, но уточнила, что ела много овощей с оливковым маслом и арахисом, а также отказалась от мяса на несколько лет. Она добавила, что сохраняет остроту ума, разгадывая кроссворды и читая.

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