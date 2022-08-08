Вышедшая в 100 лет на пенсию американка отметила 107-й день рождения

Жительница города Кейп Жирардо в Миссури Велма Фингер в кругу семьи и друзей отметила свой 107-й день рождения. Об этом сообщает KFVS.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Фингер, которую знакомые называют Салли, работала менеджером в своем жилом комплексе до тех пор, пока всего семь лет назад она, наконец, не вышла на пенсию в возрасте 100 лет. На вопрос, чем долгожительница больше всего гордится, она однозначно ответила, что это - ее семья.

"Я горжусь своей внучкой и правнуками. Они хорошие дети. Я чувствую, когда я покину этот мир, я оставлю его лучшим местом для своих детей и внуков",

- сказала она.