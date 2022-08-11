Раиса Горбачева: тайна смертельной болезни «первой леди» СССР

В 1999 году Раисе Максимовне поставили неутешительный диагноз. Несмотря на то, что надежда на выздоровление все же была, вскоре Горбачевой не стало. Причины, которые вызвали болезнь, до сих пор вызывают споры между специалистами.

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«Значит, конец?»

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Раиса Максимовна Горбачева, жена единственного президента СССР, заболела в 1999 году. По словам лечащего врача бывшей «первой леди» страны, профессора Университетской клиники германского города Мюнстер Томаса Бюхнера, Раиса Максимовна страдала от сильных болей в спине. К моменту обращения за медицинской помощью она фактически уже не могла лежать выпрямившись. Анализ костного мозга подтвердил догадки медиков – лейкемия. Бюхнер утверждал, что и без того серьезный недуг, становился еще более опасным для 68-летней женщины. Впрочем, поначалу Горбачева ничего не знала о своем диагнозе, правду от нее скрывали.

В том же 1999 году Раисе Горбачевой предложили пройти лечение в Мюнстере, где открылся центр трансплантации костного мозга. Михаил Сергеевич в одном из своих интервью рассказывал, что однажды, уже находясь в Германии, жена заявила ему о том, что хочет домой. Вот тогда Горбачев и открылся супруге. «Она спросила меня: какой диагноз? Я сказал: лейкоз. Она говорит: рак крови? Я говорю: да. Она говорит: значит, конец? Я говорю: нет. И она замолчала. И час мы молчали» — вспоминал он. Несмотря на то, что шансы на выздоровление были, да и сестра Горбачевой выказала готовность стать донором, усилия врачей оказались тщетными. Спустя несколько недель Раиса Максимовна скончалась.

Чернобыльская авария

Среди причин, вызвавших лейкоз у Раисы Горбачевой, были названы нервные перегрузки, перенесенное медикаментозное лечение, осложнения после других заболеваний. Однако одним из самых вероятных событий, послуживших толчком для развития болезни, некоторые посчитали воздействие радиации. Как известно, в 1986 году, как раз в период правления Михаила Горбачева, на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, когда в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Как пишет Уильям Таубман в своей книге «Горбачева. Его жизнь и время», даже сама новость о катастрофе так потрясла Раису Максимовну, что она еще долго не могла оправиться от шока.

Вопреки слухам о том, что Михаил Горбачев отсиживался после Чернобыльской трагедии в Москве и ни разу не был на АЭС, существуют достоверные сведения о том, что атомную станцию он все же посетил. Об этом писали многие: от британского журналиста Адама Хиггинботама до Василия Возняка, ученого, участвовавшего в ликвидации последствий аварии. По крайней мере, последний в 1989 году занимался организацией встречи Генерального секретаря в Чернобыле. По словам Возняка, Горбачев, сменив обувь, надев поверх пальто белый халат, а на голову – матерчатую шапочку, осмотрел станцию, а потом провел совещание в Славутиче. Правда, от обеда Горбачев отказался, отправившись в Киев. За с ним повсюду следовала и Раиса Максимовна.

Испытания на Семипалатинском полигоне

Между тем, есть предположение, что воздействию радиации Раиса Горбачева подверглась гораздо раньше. Дело в том, что Раиса Максимовна родилась в Рубцовске, что в Алтайском крае. Расстояние между Рубцовском и Семипалатинском составляет около 150 километров. А ведь именно в Семипалатинске еще в 1947 году решено было устроить полигон для испытаний ядерного оружия. Спустя 2 года на этом полигоне была взорвана самая первая в СССР атомная бомба. Евгения Водолазская, автор книги «Раиса Горбачева», утверждает, что радиоактивное облако тогда накрыло и Рубцовск. Причем, площадь поражения радиацией, по словам Водолазской, была не меньше, чем во время Чернобыльской катастрофы.