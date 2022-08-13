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1 час назад

Умер автор хитов звезд российской эстрады Герман Витке

Мир24

Поэт, автор песен, продюсер Герман Витке скончался в Москве на 54-м году жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».

Умер автор хитов звезд российской эстрады Герман Витке
Фото: Мир24Мир24

Родные сообщили о его кончине утром 12 августа. По их словам, в последнее время самочувствие Витке оставляло желать лучшего. В феврале и весной он лежал в больнице. Причиной смерти мэтра стал сердечный приступ.

Витке – автор многих хитов Леонида Агутина, Анжелики Варум, Филиппа Киркорова, Лаймы Вайкуле, Марины Хлебниковой, «Иванушек International», Богдана Титомира и других артистов. Среди самых ярких его творений – песни «Ля-ля-фа».

Ранее стало известно о кончине известного японского модельера и дизайнера Иссэя Миякэ. Ему было 84 года, причиной смерти стал рак печени.

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