Умер автор хитов звезд российской эстрады Герман Витке

Поэт, автор песен, продюсер Герман Витке скончался в Москве на 54-м году жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Родные сообщили о его кончине утром 12 августа. По их словам, в последнее время самочувствие Витке оставляло желать лучшего. В феврале и весной он лежал в больнице. Причиной смерти мэтра стал сердечный приступ.

Витке – автор многих хитов Леонида Агутина, Анжелики Варум, Филиппа Киркорова, Лаймы Вайкуле, Марины Хлебниковой, «Иванушек International», Богдана Титомира и других артистов. Среди самых ярких его творений – песни «Ля-ля-фа».