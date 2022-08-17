Муслим Магомаев. "Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей…"

17 августа 2022 года могло бы исполниться 80 лет певцу, композитору, Народному артисту СССР Муслиму Магомаеву. К сожалению, в 2008 году Магомаев ушел из жизни. Об умерших часто говорят: "Они остаются с нами". В случае с Муслимом Магомаевым это не фигура речи. Его творчество оказало огромное влияние на отечественное музыкальное и вокальное искусство и продолжает оставаться на передовых позициях этой сферы.

Муслима Магомаева на пике его карьеры называли "золотым баритоном". Это определение подчеркивает драгоценность таланта и исполнительских способностей певца. Скорее всего, музыкальное дарование перешло к Муслиму "по наследству". Дедушка Абдул-Муслим Магомаев был известным композитором, который входит в число родоначальников азербайджанской классической музыки. В его честь названа Азербайджанская государственная филармония.

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Муслим Магомаев родился в Баку (столице Азербайджанской ССР) 17 августа 1942 года. родители его входили в творческие круги своего города: мать была актрисой, отец – театральным художником. Но Магомет Магомаев ушел на фронт и погиб незадолго до конца Великой Отечественной войны. Мать это подкосило. Она приняла решение уехать из родных мест. Женщина жила и работала в Вышнем Волочке и Мурманске. В это время ее сын воспитывался в семье дяди, старшего брата отца. Муслим окончил музыкальную школу при Бакинской консерватории и Бакинское музыкальное училище им. А. Зейналлы.

Уже в 1961 году Муслим Магомаев дебютировал на сцене в составе профессионального коллектива – Ансамбля песни и пляски Закавказского военного округа. Годом позже Магомаев стал лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки с антифашистской песней "Бухенвальдский набат". Первые успехи открыли юноше путь к бурному и блестящему развитию карьеры. Весной 1963 года Муслим Магомаев вышел на сцену Кремлевского дворца съездов в рамках фестиваля азербайджанского искусства. Осенью того же года он провел свое первое сольное выступление в Концертном зале им. П.И. Чайковского. 1963 год был для Магомаева необычайно плодотворен: он вошел в число солистов Азербайджанского театра оперы и балета им. Ахундова. В этом качестве год спустя молодого артиста отправили на стажировку в "Ла Скала". Но, несмотря на "оперную" подготовку и участие в советских представлениях "Тоски" и "Севильского цирюльника", Муслим Магомаев больше прославился как эстрадный исполнитель. Недаром он не принял почетнейшее предложение перейти в труппу Большого театра – дабы не ограничивать свое творчество строгими канонами оперных партий. Время показало, что певец оказался прав. Эстрадные его песни, в отличие от оперных партий, знали и любили все слои населения Советского Союза. Магомаеву было 29 лет, когда он получил звание Народного артиста Азербайджанской ССР – и 31 год, когда он стал Народным артистом СССР. В отношении него эта формулировка была более чем справедлива.

В двадцатилетие с 1960-х по 1980-е популярность Магомаева "зашкаливала". Он не только гастролировал по всему Советскому Союзу с неизменными аншлагами, но и пускался в смелые творческие эксперименты. Так, в 1973 году, Магомаев заменил Олега Анофриева на озвучке мультфильма "Бременские музыканты". Он спел большинство "характерных" партий в продолжении мультика "По следам бременских музыкантов". Его голосом поют Трубадур, Сыщик и Атаманша. "Серьезные" же композиции из репертуара Магомаева – "Лучший город земли", "Мелодия", "Надежда", "О море, море", "Моя мелодия", "Королева красоты" – исполняли тысячи уст. Непреходящим успехом пользовались гастроли исполнителя за рубежом. Причем он был наделен правом гастролировать не только в соцстранах, таких, как Болгария или ГДР, но и в "оплотах капитализма" – Франции, Канаде и т.д. И это несмотря на имевшие место в молодости "неприятности" по линии ОБХСС, связанные, как и у многих певцов, с выплатой "повышенных" гонораров за концерты и даже навлекшие на него внимание КГБ. По преданию, лично Юрий Андропов прекратил разбирательства, пригласив певца на концерт в честь юбилея "своей" структуры, заявив, что оная не имеет к Магомаеву никаких претензий. Также Муслим Магомаев был ведущим конкурсов "Песня-80" и "Песня-81".

В середине 1990-х Муслим Магомаев сознательно ушел со сцены, мотивируя это так: "Каждому голосу, каждому таланту Бог определил определённое время, и перешагивать его не нужно". Окружение и поклонники не понимали этого. Казалось, у Магомаева с голосом проблем не может быть. Да и любовь публики к нему никуда не девалась. Но, возможно, певца беспокоило здоровье. Он с юности находился не в идеальной физической форме, у него были больные лёгкие. Магомаев безбожно нарушал "закон" вокалистов, выкуривая до трех пачек сигарет в день. Потому в поздние годы жизни Муслим Магометович страдал от болезни сердца (которая его в конце концов и погубила). Уйдя со сцены, он начал заниматься живописью и одним из первых артистов в нашей стране создал собственный сайт, через который общался с любителями его искусства.

Последнюю песню Магомаев-композитор написал весной 2007 года: это была "Прощай, Баку" на стихи Сергея Есенина.

25 октября 2008 года на 67-м году Муслим Магомаев ушел из жизни. Говорят, он скончался от ишемической болезни сердца на руках у второй жены, оперной певицыТамары Синявской. Соболезнования по поводу утраты выразили государственные деятели России и многих стран – бывших республик СССР. 28 октября 2008 года в концертном зале имени П. Чайковского простились с певцом. В тот же день гроб с его телом спецавиарейсом прибыл в Баку, где церемония прощания повторилась в Азербайджанской государственной филармонии им. М. Магомаева. Муслима Магометовича погребли по мусульманским канонам на Аллее почётного захоронения рядом с дедом. Похороны сопровождала мелодия песни "Азербайджан", которую Магомаев сам написал и сам исполнял. Но, как мы уже говорили, со смертью певца не кончилась жизнь его великого искусства.

Сегодня, 17 августа, в день 80-летия Муслима Магомаева, телеканал "Культура" в 20:30 покажет документальный фильм-монолог "Слепок судьбы" с откровенным повествованием артиста о его жизни и многими вокальными номерами из его репертуара. А в субботу, 20 августа, в 16:45 тот же канал даст в эфир концертную программу "Муслим Магомаев. Мои любимые мелодии" – историческую запись, созданную при участии Эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио в ГЦКЗ "Россия" в 1986 году.

Первый канал в эти дни ведет повторный показ сериала "Магомаев", в котором известный сербский актёр Милош Бикович исполнил роль выдающегося певца. Одобрила Биковича на эту ответственную роль лично вдова Магомаева – Тамара Синявская. Сериал впервые вышел в 2020 году. Сейчас возвращение к нему весьма актуально.