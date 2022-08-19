Бабушку приняли за сестру ее внука из-за моложавой внешности

Блогерша Бьянка удивила подписчиков моложавой внешностью, показав видео с маленьким внуком и дочерью. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах 35-летняя женщина предстала в облегающем черном топе, распустив длинные локоны. Она сделала макияж, нанеся блестящие тени голубого оттенка и черную подводку. При этом в ролике видны объемная татуировка, покрывающая ее руку, а также рисунок на лице и пирсинг в носу. 20-летняя дочь блогерши, в свою очередь, позировала в оверсайз-свитшоте и без косметики на лице, держа на руках сына.

Пользователи сети удивились, узнав, что юзерша стала бабушкой в столь молодом возрасте. Некоторые из них не поверили инфлюэнсерше, приняв ее за сестру ребенка.

«Прекрасная бабушка, вы с дочерью действительно похожи на сестер», «Клянусь, вы трое могли бы сойти за братьев и сестер», «Как она может быть бабушкой?»

— прокомментировали зрители.