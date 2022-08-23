Один из самых богатых людей: как живет крестный отец принца Джорджа

Когда принц Уильям и Кейт Миддлтон поняли, что пришло время крестить их старшего сына Джорджа, то основательно задумались над тем, какие друзья могут стать крёстными родителями их наследника. В итоге на эту роль были выбраны Оливер Бейкер, Эмилия Джардин-Патерсон, Джейми Лоутер-Пинкертон, Джулия Сэмюэл, Уильям Ван-Кутс, Зара Тиндалл и герцог Вестминстерский. Многих поклонников особенно заинтересовала биография последнего, и, надо сказать, не зря. Герцог Вестминстерский, имя которого звучит как Хью Ричард Луи Гросвенор, считается одним из самых богатых людей в мире. Ему принадлежит большая часть недвижимости в Лондоне.

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Хью Гросвенор родился 29 января 1991 года в Лондоне и стал третьим ребёнком в семье 6-го герцога Вестминстерского Джеральда Гросвенора и его супруги Натальи. Вместе со своими братьями и сёстрами Хью получал образование в государственной школе, а также в частном учебном заведении Мостин Хаус в Чершире. Потом юноша поступил в колледж Элсмир, а затем в Университет Ньюкасла, где изучал основы управления сельским хозяйством. Когда отец Хью скончался, то он стал новым, а точнее седьмым герцогом Вестминстерским. Также он известен своими титулами маркиза Вестминстерского, графа Гросвенора, виконта Белгрейва и барона Гросвенора.