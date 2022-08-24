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3 часа назад

Популярный телеведущий назвал отличие москвичей от жителей других городов

Мослента

Отличие москвичей от жителей других городов назвал в интервью «Москвич Mag» популярный ведущий телеканала «Россия-1» Андрей Петров. По его мнению, коренные обитатели столицы менее «пробивные» и деятельные, чем приезжие.

Названо отличие москвичей от жителей других городов
Фото: МослентаМослента

«Это не про энергичность, это про предприимчивость. Не нужно тратить лишние силы, чтобы закрепиться и удержаться в столице. Поэтому на повороте нас обходят, и мы слегка отстаем в гонке за мечтой»,

— пояснил герой интервью. Петров добавил, что по мере ускорения ритма жизни мегаполиса москвичи все равно становятся стремительнее.

Ранее российский журналист Дмитрий Захаров заявил, что жители столицы в последнее время стали дружелюбнее. Однако он добавил, что не видит радикальных отличий между москвичами и жителями других городов.

Люди,Дмитрий Захаров,Андрей Петров,
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