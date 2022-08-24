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1 час назад

Россияне стали реже ходить в салоны красоты

Lenta.ru

Жители России стали реже ходить в салоны красоты в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании CloudPayments, которые попали в распоряжение «Газеты.Ru».

Россияне стали реже ходить в салоны красоты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Аналитики указанной фирмы проанализировали онлайн-покупки косметики, женских аксессуаров и бижутерии своих клиентов, а также оплату ими услуг парикмахерских. Выяснилось, что онлайн-оборот в салонах красоты снизился на 61 процент в августе по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, средний чек россиян снизился на 27 процентов — до 1907 рублей.

По словам работников CloudPayments, такие данные свидетельствуют о том, что граждане стараются реже тратиться на парикмахерские. При этом в случае похода к мастерам клиенты выбирают только самые необходимые и недорогие процедуры. Сотрудники уточнили, что спрос на декоративную и уходовую косметику также уменьшился на 16 процентов в том же месяце.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще одеваться в секонд-хендах. Представители Московского кредитного банка и «Почта банка» определили, что с января по август текущего года держатели карт совершили в 2,5 раза больше покупок в данных магазинах, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом самая высокая покупательская активность была зафиксирована в июне и июле.

Люди,Почта Банк,Московский кредитный банк,
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