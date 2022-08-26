Как Эдит Пиаф спасла 120 пленников из немецких лагерей

Эдит Пиаф считается таким же значимым символом Франции, как Марсельеза или Эйфелева Башня. Но почти никто не знает, что во время Второй Мировой Войны Эдит обвиняли в пособничестве нацистам и едва не отправили в тюрьму.

Маленький воробушек в борьбе за мир

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К моменту начала Второй Мировой Войны Эдит уже была невероятно популярна во Франции, она выступала в театрах и кабаре, записывала пластинки, снималась для прессы. Ее обожали, а самой Пиаф — девочке из самого бедного квартала Парижа, родившейся на ступенях парка, жизнь казалась невероятной сказкой, в которой сбываются все мечты. Она была молода, счастлива, любима, но война разрушила все. Узнав о вторжении Германии в Европу, Эдит решила, что не будет прерывать карьеру: она должна петь и вдохновлять, напоминать, что мирное время с музыкой и красотой обязательно вернется. Так исполнительница и поступила: она ездила в казармы и выступала для французских солдат, обнималась с ними и подбадривала. Ей гордились, восхищались и никто не знал, что сама Эдит переживает настоящую личную драму — от Пиаф ушел муж Раймонд Ассо, а вскоре умерли ее родители. Слава певицы росла, ее знали не только во Франции, но и по всей Европе. В 1943 году Эдит Пиаф пригласили выступать в Германию.

Ее считали предательницей

Война была в разгаре, и неожиданное согласие Пиаф поехать с концертами для немецких офицеров казалось настоящим предательством. Пресса и поклонники наперебой обсуждали, как Маленький воробей, символ Парижа, оставил свою страну, чтобы вдохновлять агрессора. Пиаф на многочисленные вопросы не отвечала, лишь однажды заявила, что задача музыки — помогать. Кому именно собралась помогать Эдит, тогда не понимал еще никто. Артистка дала одиннадцать концертов в лагерях, где содержались пленные, когда неожиданно Германия отменила ее выступления. Эдит вернулась во Францию и стала ждать суда, понимая, что он неминуем. Когда война закончилась, певицу обвинили в поддержке нацистов, а ее выступления сочли актом повиновения немцам. Французский трибунал даже включил ее в число тех музыкантов, чей голос не должен был звучать на радио, что нанесло бы непоправимый ущерб ее карьере.

Когда вскрылась правда…

На Эдит мог навсегда быть навешен ярлык пособницы нацистов, но неожиданно ее музыканты рассказали следствию совсем другую историю. Оказалось, что их Пиаф спасла из лагеря. Выяснилось, что не только их. Этот план, как говорили, придумал секретарь Эдит, который не мог нормально жить, зная, что сотни французских евреев находятся в плену. Соглашаясь на концерты в Германии, Пиаф поставила два условия. Во-первых, в зале должны были присутствовать не только офицеры, но и заключенные. Во-вторых, Эдит попросила сфотографироваться с каждым из зрителей на память. Немцы обожали певицу, поэтому согласились на ее условия. Возвращаясь во Францию, Пиаф печатала фото, увеличивала и вырезала лица со снимков. Их использовали для создания фальшивых документов. И Эдит возвращалась в Германию с чемоданом с двойным дном, в котором везла документы для пленников. Некоторые из спасенных ей становились частью коллектива Пиаф, другие просто бежали. Так певица спасла из лагерей 120 пленников! Именно поэтому концерты прервали: руководство начало замечать, что заключенные пропадают без вести.

Оправдана, но сломлена

После проверки фактов и подтверждения этой истории Эдит Пиаф была полностью оправдана. Она снова начала выступать и даже встретила свою настоящую любовь — боксера Мишеля Сердана. Они были счастливы три года, но в 1949 году Мишель спешил к Эдит в Нью-Йорк. Самолет потерял управление над Атлантикой и разбился. Пиаф не могла вынести смерти любимого и начала употреблять морфий, в 1951 году певица и сама попала в автокатастрофу. Многочисленные переломы заставляли Эдит испытывать постоянную боль, которую глушила наркотиками. К 1955 году после многочисленных процедур детоксикации Эдит Пиаф удалось на время справиться с зависимостью от морфия, но остался тяжелый ревматоидный артрит, алкоголь и боль одиночества после смерти Марселя Сердана, которого Эдит так и не смогла забыть, хотя и не раз потом влюблялась, и выходила замуж. Ее грандиозный триумф продолжал расти, а слава завоевала весь мир. Эдит Пиаф ушла из жизни в возрасте 47 лет — организм сдался под чудовищным грузом болезней, пагубных излишеств и страданий всей жизни. Узнав о ее кончине, близкий друг великой певицы писатель, художник и режиссер Жан Кокто сказал: