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35 минут назад

Россияне стали активнее тратиться на собак

Lenta.ru

Россияне в июле стали активнее тратиться на корма и аксессуары для собак, подсчитали «Сбер Еаптека» и ресурс «Чек Индекс» (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»). Всего по итогам месяцы расходы на домашних животных в стране выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россияне стали активнее тратиться на собак
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Средний чек онлайн-покупок зоотоваров в июле составил 529 рублей, что на пять процентов выше, чем год назад. В целом во втором квартале показатель равнялся 516 рублям, рост по сравнению с апрелем-июнем 2021 года составил 13 процентов.

В то же время продажи в натуральном выражении выросли в июле на 44 процента, во втором квартале — на 107 процентов. Среди лидеров роста средства против клещей: 22 процента год к году.

Больше всего в сравнении с другими домашними животными россияне в июле тратили на собак. Средний чек составил 964 рубля (рост на 62 процента), а самым популярным товаром стало мультивитаминное лекарство в форме таблеток.

На втором месте по размерам трат кошки. Для них средний чек в июле составил 491 рубль (рост на 57 процентов), а самый популярный товар — корм с фитокомплексом для зубов и костей (его доля составила 18 процентов).

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