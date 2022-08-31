Модели Playboy боялись порнографической книги Хью Хефнера

«Когда я съезжала из дома, я очень хотела сжечь эту книгу, но у меня не было доступа к ящику. Мне так отвратительно то, что он вел записи о том, с кем он занимался сексом каждую ночь, снимал все эти обнаженные фотографии девушек, когда они находились в лимузине, были пьяные и не в себе, а затем распечатывает их фото, раздавал девушкам и помещал их в альбом»,