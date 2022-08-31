Модели Playboy боялись порнографической книги Хью Хефнера

Модели Playboy Холли Мэдисон и Бриджет Маркуардт в своем подкасте Girls Next Level заявили, что Хью Хефнер вел книгу, в которой записывал все непотребства, творившиеся в его особняке. Об этом пишет New York Post.
«В "Черной книге" велся учет разных вещей. Он отслеживал, когда кто-то получал свое пособие. Он делал пометки, чтобы ты не мог попросить его дважды. Он также вел учет того, кто и когда спал с ним»,
— заявила Марквардт. По словам моделей, Хефнер использовал книгу, чтобы дать отчет девушкам об их работе, когда они приходили к нему за деньгами.
Мэдисон назвала эту книгу одной из причин, по которой она в конце концов решила покинуть особняк и прекратить семилетние отношения с Хефнером в 2008 году.
«Когда я съезжала из дома, я очень хотела сжечь эту книгу, но у меня не было доступа к ящику. Мне так отвратительно то, что он вел записи о том, с кем он занимался сексом каждую ночь, снимал все эти обнаженные фотографии девушек, когда они находились в лимузине, были пьяные и не в себе, а затем распечатывает их фото, раздавал девушкам и помещал их в альбом»,
— рассказала Мэдисон.
Как призналась модель, она боялась уходить из особняка, потому что Хефнер мог показать миру «гору порно» в виде «мести».
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что бывшие любовницы основателя Playboy Хью Хефнера рассказали, каким он был в постели.