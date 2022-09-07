Канадский певец The Weeknd возобновит гастроли после потери голоса на концерте в Лос-Анджелесе, передает NME.

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Первые два мероприятия в рамках турне запланированы в родном городе певца — Торонто. Концерты состоятся 22 и 23 сентября, следующие выступления пройдут в Лос-Анджелесе, однако дата пока неизвестна. The Weeknd заверил, что успеет восстановить голосовые связки к этому времени.

«Доктор говорит, что мой голос в безопасности, и после отдыха я буду в форме и смогу устроить шоу, которого ждут мои фанаты из Торонто»,

— подчеркнул певец.