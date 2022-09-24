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1 час назад

Трагическая судьба автора сказки “12 месяцев”

Катерина Саломе

Каждый советский ребенок, услышав про “12 месяцев”, сразу подумает о волшебной сказке С.Я. Маршака, автором которой, по всеобщему мнению, он является. “Рамблер” выяснил, действительно ли это так, и поделится историей о непростой судьбе сочинительницы.

Трагическая судьба автора сказки “12 месяцев”
Фото: Кадр из мультфильма "12 месяцев"Кадр из мультфильма "12 месяцев"

На самом деле автором оригинального сюжета является жившая в XIX веке чешская писательница, собирательница славянского фольклора Божена Немцова до замужества Барбора Панклова. В 17 лет по воле родителей она стала женой 32-летнего Йозефа Немеца, налогового инспектора. По мнению окружающих, он был для нее отличной партией. Но Бажена была несчастлива в браке и свои душевные переживания изливала на бумаге.

Robert Adam

Впервые попробовав себя в лирической поэзии, решила, что ее опыт не удался, и переключилась на очерки. В это время ее заинтересовала славянская история и она начала писать на родном чешском языке. Произведения сразу привлекли внимание в определенной среде славянофилов и ей предложили заняться литературой всерьез. Божену терзали сомнения, но нужда заставила взяться за перо, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

К тому времени у писательницы было уже четверо детей и уволенный с работы из-за обвинений в связях с революционерами муж. Отношения между супругами были напряженными, а после смерти одного из детей семья оказалась на грани развода.

Писательский дар Божены Немцовой стал не только отдушиной автора, но и средством существования всей семьи. Она стала создателем ряда славянских повестей, а ее автобиографичный рассказ “Бабушка” принес ей имя “матери чешской литературы”. Его перевели на двадцать языков, включили в школьную программу и активно переиздают до сих пор. К Божене пришла популярность, но увы не гонорары. Семья все так же жила в нищете.

Божена Немцова, чьи произведения вошли в золотой фонд чешской литературы, умерла от чахотки в возрасте 42 лет. Ее сторонники организовали проводы, достойные автора, найдя средства, которые так нужны были писательнице при жизни.

Люди,Божена Немцова,
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