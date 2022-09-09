Главный предатель советской разведки

Что заставило советского разведчика встать на сторону врага во время холодной войны, не знает никто. Военный из «трудовой» семьи, ветеран Великой Отечественной войны, получивший два ранения и ставший уже после войны сотрудником главного разведывательного управления, полковник Олег Владимирович Пеньковский в 1960 году поменял политические убеждения и сам буквально «навязался» ЦРУ.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Подлец и карьерист

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Что послужило спусковым механизмом метаморфозы? Возможно то, что его так и не назначили военным атташе в Индию, а быть может, он с самого начала был готов продать родину за тридцать сребреников. Недаром во время службы Пеньковского в Турции его характеризовали как мстительного, злобного человека, карьериста, способного «на любую подлость».

Тут же, в Турции, его подозревали в попытке навести контакты с турецкими спецслужбами, и однажды «застукали» на рынке, где он якобы пытался сбыть золотые украшения. Пеньковского даже уволили из разведки, но за него вступились старые друзья – сослуживцы по Украинскому фронту. В 1957 году Пеньковского восстановили в ГРУ, а с 1960-го года он стал зам.начальника Управления внешних сношений, – отдела, который специализировался на научном шпионаже.

Как пишут историки Д. А. Ильин и З. И. Мамедов в работе «Олег Пеньковский – первый советский шпион, завербованный ЦРУ» 9 августа 1960 года два агента ЦРУ с позывными СООБ и СОХ приехали из Киева в Москву, остановились в «Балчуге», а вечером решили погулять по городу. В районе Москворецкого моста с ними заговорил превосходно одетый человек; он передал привет «старому знакомому» полковнику Чарльзу Маклину, рассказал, что работал с ним в Турции и попросил передать письмо военному атташе США.

В качестве «затравки» Пеньковский сообщил информацию, которой не было у американцев. 1 мая 1960 года над Свердловской областью был сбит самолет-шпион U-2, а пилот Фрэнсис Пауэрс сумел спастись. Штаты считали, что у СССР появились новые ракеты, способные сбивать самолеты на большой высоте. Но Пеньковский заверил, что U-2 потерял высоту и был сбит ракетами земля-воздух.

Предательство

В письме Пеньковский обращался к президенту США, сообщал, что готов стать «воином света», защищать «идеалы свободного мира» и умолял «освободить» его от госсекретов и указать тайник, в котором он мог бы оставлять информацию. Когда ответа не последовало, Пеньковский написал второе письмо, адресованное королеве Великобритании Елизавете II, ее премьер-министру Гарольду Макмиллану и целому ряду высокопоставленных лиц в США, в том числе Джону Кеннеди, вице-президенту Линдону Джонсону, госсекретарю Дину Раску и директору ЦРУ Аллену Даллесу. В письме он уверял всех в своей преданности, в готовности сотрудничать за небольшие преференции, среди которых было получение гражданства США, предоставление ему работы в армии США и получение вознаграждения, которое следовало положить в один из американских банков.

Вербовка шпиона состоялась в апреле 1961 года в Лондоне, куда предатель поехал сопровождать жену и дочь главы ГРУ Ивана Александровича Серова. В отеле «Маунт Ройял» его перехватила спецбригада из британских и американских шпионов, которая допрашивала предателя в течение 140 часов, настрочила 1200 листов ценнейшей информации и убедилась в том, что шпионом действительно двигают личные интересы. «Добро» на разработку было получено с самых верхов ЦРУ и Ми-6. Пеньковскому дали кличку Hero – «герой». И действительно, советский перебежчик стал для американцев настоящим подарком судьбы.

Грандиозный провал

За два года работы Пеньковский успеть «слить» США 5500 секретных документов на 7650 страницах, отснял и передал 111 фотопленок со сверхсекретными данными, среди которых были описания советских ракет серий ЗР, Р и В-75, оперативные коды, разработки по стратегии и тактике, списки 150 тыс. высших офицеров, которых следовало убить первыми в случае войны, списки работников ЦК с адресами, адреса Генштаба и штабквартиры ВВС СССР, компромат на Хрущева. В случае начала боевых действий Пеньковский предлагал совершить ряд диверсий, которые могли бы обеспечить победу США.

Он рассекретил всю агентурную сеть КГБ в Европе и в Америке, но самое главное – в разгар «Карибского кризиса» передал ЦРУ информацию о ядерной программе СССР. Так американцы узнали, что ядерные силы двух держав несопоставимы. СССР обладал всего 300 атомными бомбами, против почти 5 тыс. атомных зарядов у США.

Подобного провала советская разведка не знала. Благодаря перебежчику ЦРУ узнало и про ядерные ракеты на Кубе.

Конец резидента

Историк советской разведки Геннадий Евгеньевич Соколов писал, что Пеньковского заподозрили в шпионаже быстро: его фамилия стала известна благодаря парижскому резиденту ГРУ Вадиму Георгиевичу Ильину. Но ему не поверили – настолько обширными связями обладал Пеньковский. Когда Ильин стал настаивать на проверке шпиона, его просто уволили.

Предателя вычислил через два года советский агент Джордж Блейк, работваший в Ми-6 в Западном Берлине. Он сообщил, что в СССР выехали шпионы – супруги Чисхолм. В Москве за Чисхолмами была установлена слежка, которая и вывела контрразведку на Пеньковского. Случилось это вовремя – тот собирался уехать в США, но его быстро «уложили» в больницу, обыскали квартиру, где нашли минифотоаппараты, диктофоны, шифры, инструкции и валюту.

Пеньковского арестовали и доставили на Лубянку, где он сразу признался и предложил свои услуги в качестве двойного агента. Но доверия к нему не было, а масштаб потерь был таков, что разведка СССР навсегда лишилась большей части агентуры. Спасти, отозвав на родину, удалось лишь половину разведчиков – 300 человек. Началась беспрецедентная чистка в аппарате ГРУ – Серов лишился поста, многие офицеры были разжалованы.