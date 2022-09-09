После смерти Елизаветы II королевский трон перешел ее сыну, принцу Чарльзу, который принял имя Карла III в новом статусе. И сегодня он выступил с официальным обращением.
В первую очередь, новый король пообещал, что продолжит все начинания Елизаветы II:
"Я повторяю обещание своей матери и также обещаю служить своему народу до конца своей жизни — неважно, долгой или короткой".
Также в своем обращении Карл III высказался о принце Гарри и Меган Маркл, которые после своей свадьбу переехали в Соединенные Штаты.
Король Англии призвал забыть все обиды:
"Я с любовью отношусь к переехавшим в США принцу Гарри и его супруге Меган".