После смерти Елизаветы II королевский трон перешел ее сыну, принцу Чарльзу, который принял имя Карла III в новом статусе. И сегодня он выступил с официальным обращением.

В первую очередь, новый король пообещал, что продолжит все начинания Елизаветы II:

"Я повторяю обещание своей матери и также обещаю служить своему народу до конца своей жизни — неважно, долгой или короткой".

Также в своем обращении Карл III высказался о принце Гарри и Меган Маркл, которые после своей свадьбу переехали в Соединенные Штаты.

Король Англии призвал забыть все обиды:

"Я с любовью отношусь к переехавшим в США принцу Гарри и его супруге Меган".