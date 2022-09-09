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1 час назад

Карл III высказался о принце Гарри и Меган Маркл

Мария Иглина

После смерти Елизаветы II королевский трон перешел ее сыну, принцу Чарльзу, который принял имя Карла III в новом статусе. И сегодня он выступил с официальным обращением.

Карл III высказался о принце Гарри и Меган Маркл
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В первую очередь, новый король пообещал, что продолжит все начинания Елизаветы II:

"Я повторяю обещание своей матери и также обещаю служить своему народу до конца своей жизни — неважно, долгой или короткой".

Также в своем обращении Карл III высказался о принце Гарри и Меган Маркл, которые после своей свадьбу переехали в Соединенные Штаты.

Король Англии призвал забыть все обиды:

"Я с любовью отношусь к переехавшим в США принцу Гарри и его супруге Меган".

Ранее Меган Маркл осудили за пост в память о Елизавете II.

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