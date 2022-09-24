Как выглядит «тайная» дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына

Северная Корея — страна закрытая, а информация о семье ее политического лидера и вовсе тайна за семью печатями. Например, эксперты, изучающие КНДР, до сих пор не располагают точными данными, кем была жена лидера до замужества и сколько ей лет: есть версия, что Ли Соль Чжу — певица и чирлидерша и что в той, прошлой жизни у нее были совсем другие имя и фамилия. Также никто доподлинно не знает, сколько у Ким Чен Ына детей: Майкл Мэдден, сотрудник Центра Стимсона в Вашингтоне, заведующий сайтом «Наблюдение за лидерством в Северной Корее», приводит данные разведки о том, что их трое — две дочери и сын.

На недавнем праздновании Дня Республики (9 сентября) впервые была замечена на публике, как предполагается, средняя дочь северокорейского лидера Ким Чжу Э. Почему эксперты решили, что это она? Специалисты утверждают, что в группе детей, исполнявших песню для Ким Чен Ына, явно выделялась одна девочка. У нее были распущены волосы, а еще она вела себя спокойнее остальных детей.