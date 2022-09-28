Королева Малайзии устроила обед в честь симпозиума азиатского текстиля

Королева Малайзии Азиза Амина Маймуна Искандария устроила обед по случаю открытия Симпозиума традиционного азиатского текстиля, который проводится в восьмой раз. Об этом сообщает The Star.

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Местом проведения мероприятия стал Национальный дворец в Куала-Лумпуре — официальная резиденция королей Малайзии.

Среди гостей королевы были представительницы султанатов регионов Малайзии, а также дизайнеры и производители тканей — в общей сложности во дворец были приглашены 400 человек из 13 стран – участниц симпозиума.

Во время обеда во дворце прошел модный показ дизайнеров Азии.

Симпозиум проводится ежегодно усилиями Королевского фонда ткацкой промышленности, который находится под покровительством королевы Малайзии. Нам нем представляют ткани, изготовленные с использованием традиционных для Юго-Восточной Азии техник, в том числе батика.