Лучший друг и конюх: кто входит в близкое окружение Карла III?

Правой рукой короля Карла III сейчас считают принца Уильяма — считается, что именно монарх настоял на том, чтобы его внуки от старшего сына появились на похоронах Елизаветы II, чтобы подчеркнуть преемственность королевского дома.

Фото: Mainstyle Mainstyle

«Это лучшее доказательство того, что новый король развивается, идёт в ногу со временем на наших глазах», — написал королевский эксперт Рассел Майерс для издания Mirror.

Видео дня

А кто еще из окружения Карла III оказывает ему поддержку в первые дни после его вступления на трон?

Королева-консорт Камилла

Не меньше места в сердце нового правителя Великобритании занимает его супруга, Камилла. Она практически постоянно находится с ним с того момента, как умерла мать короля и, если верить словам бывшего журналиста BBC Дженни Бонд, «только она знает, как утешить и успокоить его»: «Она — его скала, основа, на которой его правление преуспеет или рухнет, потерпев неудачу». В недавно вышедшей книге под названием «Новые члены королевской семьи» авторства Кэти Николл можно найти свидетельства того, что некоторые решения она и вовсе принимает за своего супруга:

«Принц Чарльз часто говорит идеями и речами своей жены, перенятыми от неё во время общения».

Сэр Клайв Олдертон

Сэр Клайв Олдертон начал работать на короля в 2006 году, когда он ещё был принцем Уэльским, и совершил головокружительное восхождение по служебной лестнице, быстро став его личным секретарём. Всем ясно, что в ближайшее время именно он официально будет объявлен новым личным секретарём короля, сменив на этом посту помощника почившей королевы Эдварда Янга, который совсем скоро уйдёт в отставку.

Сэр Клайв — профессиональный дипломат, который стал послом Великобритании в Марокко после шести лет работы помощником в Кларенс-хаус в период с 2006 по 2012 год. Всегда элегантно одетый, со светлыми зачёсанными волосами, он регулярно сопровождал Чарльза в заграничных турне. Издание Times пишет, что королева-консорт «просто обожает его». Говорят, что в 2020 году он сыграл ключевую роль в переговорах о «Мегзите», когда необходимо было заключить сделку с принцем Гарри и Меган. Вроде бы именно он придумал фразу «воспоминания могу различаться» для официального комментария монаршей семьи по поводу интервью, которое герцоги Сассекские дали Опре Уинфри.

Питер Сент-Клер-Эрскин

Питер Сент-Клер-Эрскин — бывший управляющий дома в Кларенс-хаусе, и ему было предложено продолжить свою работу в Букингемском дворце, переехав туда вместе с королём Карлом III. Но он также будет отвечать за организацию выступлений и общественных мероприятий для нового монарха и его супруги Камиллы. Выходец из Итона, он работает на королевскую чету с 2014 года, а до этого в течение 10 лет возглавлял службу охраны королевской семьи в лондонской полиции.

Майор Джонни Томпсон

Этот личный помощник, кажется, был всегда рядом с принцем Чарльзом — конюший Джонни Томпсон. Он из 5-го батальона Королевского полка Шотландии, а потому его часто можно увидеть в традиционном килте. Ранее он тоже работал на покойную королеву. Конюшие набираются из вооружённых сил страны и должны помогать членам королевской семьи как в их резиденциях, так и во время общественных мероприятий.

С тех пор, как принц Чарльз взошёл на престол, 39-летний мужчина оказался в центре внимания всех поклонников монаршей семьи. Он привлекает внимание женского пола: многие жительницы Великобритании восхищаются его мужественностью и привлекательностью, заявляя, что буквально «влюбились в него».

Сэр Николас Сомс

Сэр Николас Сомс является внуком сэра Уинстона Черчилля: он был близким другом короля с тех пор, как они были подростками. Известно, что этот бывший член парламента давно является доверенным лицом Чарльза и даже работал у него конюшим в 1970-х годах. Через два дня после смерти королевы сэр Николас рассказал о том, как изменится жизнь его друга после вступления на престол и о том, что он всю жизнь вынужден справляться с давлением: