Лучший друг и конюх: кто входит в близкое окружение Карла III?

Правой рукой короля Карла III сейчас считают принца Уильяма — считается, что именно монарх настоял на том, чтобы его внуки от старшего сына появились на похоронах Елизаветы II, чтобы подчеркнуть преемственность королевского дома.
«Это лучшее доказательство того, что новый король развивается, идёт в ногу со временем на наших глазах», — написал королевский эксперт Рассел Майерс для издания Mirror.
А кто еще из окружения Карла III оказывает ему поддержку в первые дни после его вступления на трон?
Не меньше места в сердце нового правителя Великобритании занимает его супруга, Камилла. Она практически постоянно находится с ним с того момента, как умерла мать короля и, если верить словам бывшего журналиста BBC Дженни Бонд, «только она знает, как утешить и успокоить его»: «Она — его скала, основа, на которой его правление преуспеет или рухнет, потерпев неудачу». В недавно вышедшей книге под названием «Новые члены королевской семьи» авторства Кэти Николл можно найти свидетельства того, что некоторые решения она и вовсе принимает за своего супруга:
«Принц Чарльз часто говорит идеями и речами своей жены, перенятыми от неё во время общения».
Сэр Клайв Олдертон начал работать на короля в 2006 году, когда он ещё был принцем Уэльским, и совершил головокружительное восхождение по служебной лестнице, быстро став его личным секретарём. Всем ясно, что в ближайшее время именно он официально будет объявлен новым личным секретарём короля, сменив на этом посту помощника почившей королевы Эдварда Янга, который совсем скоро уйдёт в отставку.
Сэр Клайв — профессиональный дипломат, который стал послом Великобритании в Марокко после шести лет работы помощником в Кларенс-хаус в период с 2006 по 2012 год. Всегда элегантно одетый, со светлыми зачёсанными волосами, он регулярно сопровождал Чарльза в заграничных турне. Издание Times пишет, что королева-консорт «просто обожает его». Говорят, что в 2020 году он сыграл ключевую роль в переговорах о «Мегзите», когда необходимо было заключить сделку с принцем Гарри и Меган. Вроде бы именно он придумал фразу «воспоминания могу различаться» для официального комментария монаршей семьи по поводу интервью, которое герцоги Сассекские дали Опре Уинфри.
Питер Сент-Клер-Эрскин — бывший управляющий дома в Кларенс-хаусе, и ему было предложено продолжить свою работу в Букингемском дворце, переехав туда вместе с королём Карлом III. Но он также будет отвечать за организацию выступлений и общественных мероприятий для нового монарха и его супруги Камиллы. Выходец из Итона, он работает на королевскую чету с 2014 года, а до этого в течение 10 лет возглавлял службу охраны королевской семьи в лондонской полиции.
Этот личный помощник, кажется, был всегда рядом с принцем Чарльзом — конюший Джонни Томпсон. Он из 5-го батальона Королевского полка Шотландии, а потому его часто можно увидеть в традиционном килте. Ранее он тоже работал на покойную королеву. Конюшие набираются из вооружённых сил страны и должны помогать членам королевской семьи как в их резиденциях, так и во время общественных мероприятий.
С тех пор, как принц Чарльз взошёл на престол, 39-летний мужчина оказался в центре внимания всех поклонников монаршей семьи. Он привлекает внимание женского пола: многие жительницы Великобритании восхищаются его мужественностью и привлекательностью, заявляя, что буквально «влюбились в него».
Сэр Николас Сомс является внуком сэра Уинстона Черчилля: он был близким другом короля с тех пор, как они были подростками. Известно, что этот бывший член парламента давно является доверенным лицом Чарльза и даже работал у него конюшим в 1970-х годах. Через два дня после смерти королевы сэр Николас рассказал о том, как изменится жизнь его друга после вступления на престол и о том, что он всю жизнь вынужден справляться с давлением:
«Как сказал мне вчера вечером король Карл III, отныне его жизнь должна будет соответствовать основным принципам Конституции».