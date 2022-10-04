«Они слишком неуправляемые»

Похоже, у нового короля Великобритании Карла III складываются не лучшие отношения с канцелярскими принадлежностями. Инцидент с ручкой, на этот раз шариковой снова повторился в этот понедельник в шотландском городке Данфермлин во время подписания гостевой книги с отзывами. Но на этот раз монарх не выдержал и решил пошутить над сложившейся ситуацией. Правда не без помощи его супруги Камиллы, королевы-консорт, которая тут же поспешила на помощь к любимому супругу и буквально спасла его от повторения неловкой ситуации. Буквально взяв ситуацию в свои руки.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Король Карл III и Камилла, королева-консорт присутствуют на официальном заседании совета в Городских палатах в Данфермлине, чтобы официально отметить присвоение статуса города, 3 октября 2022 года в Данфермлине, Шотландия

Видео дня

В последние недели в соцсетях стали популярными сразу несколько видеороликов, на которых видно, что новому королю бывает довольно трудно совладать…с самыми обыкновенными ручками! Так, 14 сентября Чарльз был раздосадован протёкшим письменным инструментом во время того, как подписывал книгу в официальной резиденции в Северной Ирландии замке Хиллсборо. Сначала монарх написал не ту дату, после чего уточнил у помощника, какой сегодня день. А позже он заметил, что ручка протекла и передал её своей супруге, королеве Камилле, воскликнув:

«О господи, ненавижу это». Она заметила, что ручка по-прежнему продолжает течь — и передала её слугам. «Терпеть не могу такое… каждый раз эта мерзость», — продолжал жаловаться Карл III , вытирая пальцы носовым платком от следов чернил.

Король Карл III с Камиллой, королевой-консорт вместе подписывают книгу посетителей после посещения официального заседания совета в городской палате в Данфермлине, 3 октября 2022 года Шотландия

Во время визита в Данфермлин монарху потребовалось оставить свой автограф в гостевой книге шотландского замка. На этот раз король Карл III предпочёл использовать собственную ручку, но и она начала показывать «тревожные сигналы» неисправности, после чего её взяла в руки королева-консорт Камилла. Слегка потрясла письменную принадлежность и поставила свою подпись рядом с мужем. Под его ободрительные слова:

«Аккуратнее, Камилла! Такие вещи слишком темпераментные и неуправляемые», — пошутил он, передавая шариковую ручку супруге.

Король Карл III с Камиллой, королевой-консорт машут рукой, направляясь навстречу к представителям общественности после выхода из Данфермлинского аббатства в Данфермлине на юго-востоке Шотландии 3 октября 2022 года

Король Карл III и Камилла, королева-консорт присутствуют на официальном заседании совета в Городских палатах в Данфермлине, чтобы официально отметить присвоение статуса города, 3 октября 2022 года в Данфермлине, Шотландия

Визит Карла III и его супруги Камиллы стал первым их совместным выходом в свет после завершения периода официального траура по поводу кончины покойной королевы Елизаветы II. Король, примеривший в этот день килт, официально присвоил статус города бывшей общине в честь прошедшего летом Платинового юбилея его матери. Карл III признался, что принял такое решение из-за того, что его мать часто говорила ему о своей особой любви к Шотландии.

Король Карл III приветствует представителей общественности после официального заседания совета в Городских палатах в Данфермлине, Файф, 3 октября 2022 года в Данфермлине, Шотландия

«Я надеюсь, что все те, кто живёт в этом особом месте или родился здесь, почувствуют настоящую гордость за эту последнюю главу в истории жизни моей матери. Мысль о том, что это обрадовало бы её и растрогало её сердце, заставляет испытывать приятные чувства и меня самого», — признался новый правитель Великобритании.

После посещения Данфермлина он вместе с женой Камиллой направился в Эдинбург на первый официальный приём короля Карла III в его новом качестве, ради которого сотни людей собрались в официальной резиденции британских монархов Холирудхаусе.

Король Карл III общается с представителями общественности Великобритании из Южной Азии в Большой галерее дворца Холируд 3 октября 2022 года в Данфермлине, Шотландия

Камилла, королева-консорт общается с представителями общественности Великобритании из Южной Азии в Большой галерее дворца Холируд 3 октября 2022 года в Данфермлине, Шотландия