Первый «гражданин начальник»: судьба «отца» советской милиции

Этот ветеран советской милиции пережил сталинские репрессии 30-х – 50-х годов, а трудовую биографию завершил, работая во Внешторге СССР. Именно Андрею Дижбиту принадлежит авторство первого положения о правах и обязанностях милиции.

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Крестьянский сын и революционер

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Исходя из автобиографии Андрея Дижбита «За победу Октября», изданной в конце 50-х годов, будущий первый начальник главка милиции РСФСР родился в латышской крестьянской семье, в детстве пас скот у зажиточных селян. Выучился на бухгалтера, работал по специальности. В это время сблизился с латышскими социал-демократами, вступил в краевую социал-демократическую партию. В 1914 году 25-летнего Дижбита вместе с товарищами по партии сослали в Сибирь, где он продолжал заниматься пропагандистской работой. Через два года Дижбит бежал, до Февральской революции находился на нелегальном положении в Екатеринбурге и Самаре.

Партийное руководство в феврале 1917 года направляет Андрея Дижбита в Петроград, где ему поручили организовать рабочие демонстрации. Дижбит принимал участие в захвате петербургской тюрьмы (Литовского замка), где находились заключенные революционеры. До Октябрьского переворота Андрей Дижбит работал в латышской газете «Борьба», создавал фронтовую газету «Окопная правда», выходившую до середины февраля 1918 года, занимался партийной агитацией. Дижбита избрали депутатом на VI съезд РСДРП (б).

Когда Ригу взяли немцы, Дижбит выехал в Петроград. Здесь он продолжил заниматься пропагандистской работой, устанавливал связи с петроградскими латышами-большевиками и выполнял поручение по организации помощи беженцам-прибалтам. С этого периода Дижбит член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК). Во время Октябрьского переворота Андрей Дижбит занимался мобилизацией латышских стрелков для революционного Петрограда, затем работал в комиссиях по ликвидации различных старорежимных учреждений.

Гражданин начальник

Судя по материалам издания «Петровка, 38», начальником первого Главного управления советской рабоче-крестьянской милиции, созданного в Москве в августе 1918 года, Андрей Дижбит пробыл всего несколько месяцев – в 1919 году он уже воевал на фронтах Гражданской войны. Дижбиту на первых порах пришлось выстраивать концепцию советского органа правопорядка, налаживать систему снабжения.

В книге Владимира Киселева «В сутках 24 часа» говорится, что Ленин одобрил идею наркома внутренних дел РСФСР Григория Петровского, который поручил Дижбиту составить проект положения о советской милиции. Впоследствии этот документ стал основой инструкции «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции», в которой прописывались аспекты создания органов внутренних дел, их деятельности, взаимоотношений с населением, предъявлялись требования к кандидатам на службу, их обязанностям и прочее.

Андрей Дижбит в Москве за неимением собственного жилья проживал в гостинице, и как-то раз по управлению прошел слух, что их начальник погиб в перестрелке. Подчиненные на память разрезали на части кожаную куртку Дижбита, о чем он потом долго жалел. Этот эпизод упоминала в своих мемуарах поэтесса Надежда Крамова, которая дважды встречалась с Дижбитом.

На фронтах Гражданской

После того как была налажена работа милицейского главка, Андрея Дижбита направили в НКВД Латвийской республики, где он служил в Московском полку ВЧК. Полк боролся с бандами «зеленых» и дезертиров, нападавших на ж/д составы. С лета 1919 года Дижбит в РККА, заведует оперотделами – 16-й, 10-й и Первой Конной армий. Одна из телеграмм того времени, адресованная Реввоенсовету и данная «предст. ВЧК т. Дижбит», гласила, что в июне 1919 года в Опочецком уезде (Псковская область) были разбиты банды «зеленых» и РККА добровольно сдалось более 400 дезертиров. Во время Гражданской Дижбит отучился в Академии генштаба РККА, в 1923 году был награжден орденом Красного Знамени.

Учил как разводить кроликов

Последующая биография Андрея Дижбита, исходя из открытых источников, известна фрагментарно и без подробностей. После окончания Гражданской войны он работал в отраслях торговли и животноводства. Ветерану советской милиции принадлежит авторство брошюры с неожиданным названием «Краткое руководство по разведению кроликов» (1928 год). Известно, что в 1929 году Андрей Дижбит был арестован НКВД и исключен из партии. Но осужден не был, а с 1930 года он вновь на ответственных постах Наркомвнешторга.