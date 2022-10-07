Черномырдин: какой своей наколки стыдился премьер-министр

Занимавший в 1990-е годы пост премьер-министра России Виктор Черномырдин в народе прославился, прежде всего, благодаря своим «крылатым фразам». Знаменитые афоризмы «никогда такого не было, и вот опять» и «хотели как лучше, а получилось как всегда» родились во время публичных выступлений и докладов Черномырдина. Помимо таланта на ходу создавать «черномырдинки» у премьера была еще одна интересная особенность, но ее он тщательно скрывал.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Выходец из народа

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Виктор Черномырдин родился 9 апреля 1938 года в селе Черный Отрог Оренбургской области. В многодетной семье шофера и домохозяйки помимо него было еще четверо детей. После окончания средней школы Черномырдин обучался в Орском техникуме, затем – работал на нефтеперерабатывающем заводе слесарем и машинистом. Служба в армии прошла на Дальнем Востоке – там будущий премьер выполнял обязанности аэродромного техника. Вернувшись на малую родину, Черномырдин продолжил работать на заводе и поступил в Куйбышевский политехнический институт. В 1966 году началась его политическая карьера – Виктор Черномырдин стал партийным деятелем. После распада Советского Союза он в течение нескольких лет являлся вторым лицом в государства, с 1993 по 1998 годы занимая пост Председателя Правительства РФ.

Последняя государственная должность, которую занимал Виктор Черномырдин, – посол Российской Федерации на Украине. Во время одного из заседаний собеседник Черномырдина обратил внимание на едва заметную татуировку на его руке и сильно удивился. Спросил, откуда она, на что получил исчерпывающий ответ.

«Да друг у меня в детстве был, Толя, так мы с ним татуировки друг другу сделали с нашими именами. Потом, когда в правительство пришел, решил ее вывести в кремлевской больнице, сказал, что готов без наркоза, а потом уже и отказаться было стыдно. Ощущение такое, вроде рой меня грызет. Но я терпел, звука не издал», – признался Виктор Черномырдин.

Превратности советской моды

Вероятнее всего, государственного деятеля смущал не сам факт существования у него татуировки, а ее внешний вид. Рисунок трудно было назвать произведением искусства. Татуировки, получившие среди юношей широкое распространение в молодые годы Виктора Черномырдина, имеют мало общего с современными. Создавались они, как правило, наскоро – ни о каких эскизах и речи не шло. Техника использовалась максимально примитивная: обычная иголка и тушь. Такие рисунки приходились по вкусу не всем; старшее поколение взирало на специфическую моду с осуждением, а девушки – с опаской.