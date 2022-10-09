Провокационный кадр Джина взбудоражил АРМИ

Каждая новая публикация участников BTS молниеносно становится объектом обсуждения для АРМИ. Кто-то из мальчиков более активно ведет личный блог, а кто-то редко радует поклонников. Тем не менее, все семь айдолов будоражат фанатов свежими постами. Джин (Jin) не так часто радует АРМИ в соцсетях, как, например, Джей-Хоуп (J-Hope), но его недавняя публикация привлекла внимание миллионов поклонников по всему миру.
Артист устроил повседневную фотосессия со стаканчиком какого-то напитка. Кто-то уверенно заявляет, что это кофе, а другие настаивают на молочном коктейле. Артист взял «реквизит» для съемки, начал потягивать напиток через трубочку и мечтательно посмотрел в сторону. На нем была светло-голубая рубашка в полоску, а также модная укладка.
К слову, Джей-Хоуп поставил «лайк» на пост. Айдол обожает своих приятелей из группы, поэтому не скупится на заветные «сердечки» и комментарии под публикациями. АРМИ бурно обсуждают провокационную фотосессию Джина: «Как эротично он пьет обычный напиток из трубочки, я не могу!», «Взял и засунул это в рот! Это — то есть трубочку», «Казалось бы, обычные снимки из повседневности, но как же красиво», «Я в восторге от lifestyle-контента Джина, почаще бы он нас радовал».