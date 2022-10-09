Провокационный кадр Джина взбудоражил АРМИ

Каждая новая публикация участников BTS молниеносно становится объектом обсуждения для АРМИ. Кто-то из мальчиков более активно ведет личный блог, а кто-то редко радует поклонников. Тем не менее, все семь айдолов будоражат фанатов свежими постами. Джин (Jin) не так часто радует АРМИ в соцсетях, как, например, Джей-Хоуп (J-Hope), но его недавняя публикация привлекла внимание миллионов поклонников по всему миру.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Артист устроил повседневную фотосессия со стаканчиком какого-то напитка. Кто-то уверенно заявляет, что это кофе, а другие настаивают на молочном коктейле. Артист взял «реквизит» для съемки, начал потягивать напиток через трубочку и мечтательно посмотрел в сторону. На нем была светло-голубая рубашка в полоску, а также модная укладка.