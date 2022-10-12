Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+12° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
1 час назад

110-летняя женщина отпраздновала юбилей и назвала причину своего долголетия

Lenta.ru

Супердолгожительница из США отметила 110-летний юбилей и поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщает WJW.

110-летняя женщина раскрыла причину своего долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кэтрин Феррелл, проживающая в городе Дарем, штат Северная Каролина, родилась 10 октября 1912 года. Женщина отпраздновала знаменательную дату в окружении родных и друзей. Несмотря на преклонный возраст, Феррелл все еще живет в собственном доме и не нуждается в особом уходе.

В день рождения американка назвала причину своего долголетия и главное умение, которое она вынесла из более чем столетнего жизненного опыта. «Относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Если кто-то поступает иначе — уважай и это, и двигайся дальше. Не злись, не теряй самообладания. Просто двигайся дальше и делай то, чему научен», — заявила Феррелл.

Бабушка 56 внуков назвала секрет своего долголетия

В честь юбилея женщина получила поздравительные письма от президента США Джо Байдена и губернаторе Северной Каролины Роя Купера.

Ранее сообщалось, что 105-летний житель США раскрыл секрет своего долголетия. Телл Эллисон считает, что прожил так долго благодаря хорошей еде и супруге.

Люди,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители