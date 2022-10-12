Камиллу Паркер-Боулз коронуют вместе с супругом Карлом III

Король Великобритании Карл III обещал внести множество изменений в действующий кодекс монархии — и, похоже он, не собирается отступать от своих обещаний. Для демонстрации своих намерений суверен решил выбрать собственную церемонию коронации, которая пройдёт в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года.

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75-летняя супруга принца Чарльза станет первой почти за столетие королевой-консортом, коронованной в Вестминстерском аббатстве вместе с супругом. Последний раз это происходило в 1937 году во время восхождения на престол Георга VI. Как пишет Royal Collection Trust, корона, которую возложат на голову жены Карла III, будет украшена 2800 бриллиантами.

«Подданные увидят, как Его Величество король Карл III будет коронован вместе с королевой-консорт», — говорится в заявлении Букингемского дворца, выпущенном в минувший вторник.

Коронация короля Чарльза состоится в первую субботу мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, где британские монархи короновались в течение последних 900 лет. Службу проведёт архиепископ Кентерберийский: ожидается, что сама церемония также подвергнется значительным изменениям по личному указу нового короля.

«Коронация будет отражать взор монарха, устремлённый в будущее, но будет опираться при этом на давние традиции его семьи», — заявляют придворные инсайдеры.

Примечательно, что принц Филипп подобной чести в своё время не удостоился. Когда принцесса Елизавета II восходила на трон, её супруг принц Филипп не был коронован вместе с ней. И это несмотря на то, что жёны монархов-мужчин автоматически становятся королевами-консортами. Согласно королевскому кодексу Великобритании, мужья монархов-женщин не могут носить титул короля-консорта. Вместо этого они лишь получают право называться «принцами-консортами» или «мужьями королевы». Как подчеркивает пресс-служба Букингемского дворца: