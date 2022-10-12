Сестра Ефремова рассказала, что актера обожают в колонии

В колонии Михаила Ефремова обожают, все вплоть до конвоиров, отметила его сестра Анастасия. По ее словам, актера там называют «дядя Миша».

«Приводят на свидания: «Проходите, дядя Миша». Это ведь зона для первоходок, кто первый раз», - рассказала родственница знаменитости. Ее слова приводит «АиФ».

Она подчеркнула, что Михаил и с начальством исправительного учреждения в хороших отношениях.

Ефремов звонит сестре раз в неделю с общего телефона. 1 октября Анастасия говорила с братом, он поздравил ее с юбилеем их отца, Олега Ефремова.

Анастасия считает, что Михаил является сильным человеком. Ефремов уже снял в ИК два фильма и не намерен останавливаться.

Сестра добавила, что адвокат постоянно работает над вопросом освобождения Михаила по УДО.