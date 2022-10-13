Первый в мире космический турист купил два билета на полет вокруг Луны

Американский бизнесмен может отправиться в полетов вокруг Луны на космическом корабле компании SpaceX.
Американский бизнесмен Деннис Тито, который 20 лет назад стал первым в мире космическим туристом, приобрел два билета на полет вокруг Луны. Предполагается, что вместе с ним в космическое путешествие должна отправиться его супруга Акико.
Как пишет The Wall Street Journal, 82-летний Тито купил билеты на будущий рейс космического корабля компании Илона Маска SpaceX. Сроки полета пока не уточняются, но вряд ли корабль вылетит к Луне в ближайшие годы.
К слову, SpaceX пока еще не проводила тестовые полеты своего корабля Starship, предназначенного для выполнения рейсов к Луне. Хотя соответствующее разрешение на полеты компания уже получила.
Отметим, Тито в апреле 2001 года летал на Международную космическую станцию на борту российского корабля "Союз ТМА-32". Он стал первым в мире космическим туристов, пробыв на орбите семь дней и облетев Землю 128 раз. Тогда его полет на МКС обошелся в 20 млн долларов.