Фото королевы Нидерландов в экскаваторе удивили фанатов

Королева-консорт Нидерландов Максима, управлявшая экскаватором в туфлях на каблуках, привлекла внимание папарацци. Соответсвующие фото публикует Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Монаршая особа посетила шведский город Гетеборг вместе с супругом, королем Виллемом-Александром. Знаменитость появилась на публике в брючном костюме фиолетового цвета и ярко-розовой рубашке. В качестве обуви она выбрала бархатные лодочки на шпильках. Образ Максимы дополнил ободок с разноцветными камнями.

Поклонники удивились поступком королевы европейской страны, которая решила проехаться на землеройной машине в обуви на высоких каблуках. «Глупое решение», «В чем смысл садиться в экскаватор в каблуках?», «Разве это безопасно?», «Неподходящий наряд», «Королева переборщила с аксессуарами», — высказывались фанаты.