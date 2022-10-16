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1 час назад

Сара Фергюсон в свой день рождения выложила фото с королевской корги

Газета.Ru

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон опубликовала в соцсетях фотографии с одной из корги, которые после смерти Елизаветы II перешли на попечение к ее бывшему мужу принцу Эндрю. Об этом сообщает Page Six.

Сара Фергюсон выложила фото с королевской корги
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Снимки было выложены в день рождения Сары Фергюсон, которой 15 октября исполнилось 63 года.

«Подарки, которые продолжают дарить...» — подписала пост герцогиня Йоркская.

На фотографиях она играет с псами Мюиком и Сэнди, которых члены ее семьи подарили Елизавете II в 2021 году.

Мюик был одним из двух щенков, подаренных королеве принцем Эндрю. Второй пес, Фергюс, скончался через месяц после этого из-за врожденных проблем с сердцем. Корги по кличке Сэнди стала подарком Елизавете II от принцессы Беатрис, младшей дочери герцога и герцогини Йоркских.

После кончины Елизаветы II заботу о собаках взяли на себя принц Йоркский и Сара Фергюсон, которая, несмотря на развод в 1996 году, долгие годы живет с бывшим мужем в резиденции Роял-Лодж.

Люди,Сара Фергюсон,Елизавета II,
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