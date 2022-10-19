Мужчина придумал необычный способ отомстить назойливому коллеге

Пользователь Reddit придумал необычный способ отомстить назойливому коллеге. Автор истории рассказал, что парень часто врывался в его кабинет без стука, после чего он начал запирать дверь в его собственный офис.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Я работаю с парнем, который не проявляет уважения к закрытой двери. Неважно, нахожусь ли я на встрече с клиентом, веду личный разговор по телефону или просто пытаюсь сосредоточиться на том, чтобы что-то сделать», — написал герой истории.

По его словам, его коллега врывается в кабинет каждый раз, когда просто хочет поговорить.

Как отметил автор, он бы мог вежливо попросить парня прекратить так делать, поставить табличку на двери или даже запереться в своем кабинете, но его коллега не заслуживает такого подхода к проблеме.

«Поэтому вместо того, чтобы помешать ему входить в мой кабинет без предупреждения, я решил, что было бы гораздо веселее помешать ему войти в свой собственный», — рассказал он.

Герой истории уточнил, что все двери в здании, где он работает, запираются изнутри простой кнопкой, но только сотрудник клининга или менеджер имеют внешние ключи.

«Так что однажды я подумал, что было бы весело тихо запереть дверь, когда его не будет, чтобы в следующий раз, когда он приедет, поставить его в неудобное положении», — добавил он.

«В первый раз, когда я это сделал, это было приятно, но хотелось большего. Поэтому в течение следующих нескольких месяцев я выбирал случайное время, чтобы запирать дверь», — вспомнил рассказчик.

По его словам, этого было достаточно, чтобы раздражать коллегу, но не настолько, чтобы вызывать подозрение.

«Он все еще является занозой, но зато я знаю, что он может неожиданно ворваться не в каждый кабинет этого здания», — поиронизировал автор.