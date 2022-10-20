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58 минут назад

Московский художник восхитился философией дворника Фархада

Мослента

Московский художник, автор комикса и мультфильма «Пес с Чистых. Путь к мечте» Михаил Домбровский в беседе с «Мослентой» выразил восхищение одному из персонажей своих комиксов — дворнику Фархаду.

Московский художник восхитился философией дворника Фархада
Фото: МослентаМослента

Домбровский рассказал, что в одном из эпизодов комикса пес Фрэнк попадает в перепалку с дворовыми собаками. Ему помогает добрый дворник по имени Фархад. Это человек, чья философия заключается в том, чтобы делать мир чище во всех смыслах.

«Дворник, спасая собаку от недоброжелателей, произносит фразу: "Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир". Это основная мысль во всей истории. Не знаю, много ли еще в Москве таких людей, или тут каждый сам за себя… Но я стараюсь жить так», — признался художник, комментируя образ одного из персонажей, написанной им истории.

Ранее известный художник рассказал о первых впечатлениях после переезда в Москву.

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