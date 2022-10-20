Московский художник восхитился философией дворника Фархада

«Дворник, спасая собаку от недоброжелателей, произносит фразу: "Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир". Это основная мысль во всей истории. Не знаю, много ли еще в Москве таких людей, или тут каждый сам за себя… Но я стараюсь жить так», — признался художник, комментируя образ одного из персонажей, написанной им истории.