Девушка продавала носки ради забавы и стала миллионершей

Жительница Лондона основала собственный бренд носков Bare Kind и стала миллионершей за несколько лет. Историю британки приводит портал The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

27-летняя Люси Джеффри рассказала, что ради забавы начала продавать чулочные изделия с собственным дизайном в 2018 году, параллельно продолжая работать менеджером по продукту в финансовой корпорации HSBC. По словам девушки, на тот момент в указанной компании она зарабатывала 37 тысяч фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей) в год, а уже через два года после создания своей марки начала получать по 20 тысяч фунтов стерлингов в месяц (1,3 миллиона рублей).

«Сначала я выставила на продажу носки с картинками в виде черепах прямо из дома родителей, но с ростом популярности моей компании я придумала больше расцветок. Сейчас в нашем ассортименте представлено 30 различных вариаций принтов. К тому же я арендовала склад и наняла трех сотрудников, чтобы справляться с наплывом клиентов», — пояснила героиня материала.

По информации издания, в 2022 году годовой оборот Bare Kind должен достигнуть отметки в 750 тысяч фунтов стерлингов (52,9 миллиона рублей). Отмечается, что продукция бренда представлена в 450 магазинах, расположенных по всему миру, а 10 процентов с продажи каждой вещи направляются в благотворительные фонды помощи животным.

«Я надеюсь, что моя история вдохновит других людей. Мне кажется, что на самом деле человеку не нужен огромный опыт в бизнесе, чтобы быть успешным в предпринимательстве. Мой главный совет для новичков — не бойтесь пробовать. Вы никогда не знаете, когда ваше дело выстрелит», — высказалась в заключение Джеффри.