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2 часа назад

Девушка продавала носки ради забавы и стала миллионершей

Lenta.ru

Жительница Лондона основала собственный бренд носков Bare Kind и стала миллионершей за несколько лет. Историю британки приводит портал The Sun.

Девушка продавала носки ради забавы и стала миллионершей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

27-летняя Люси Джеффри рассказала, что ради забавы начала продавать чулочные изделия с собственным дизайном в 2018 году, параллельно продолжая работать менеджером по продукту в финансовой корпорации HSBC. По словам девушки, на тот момент в указанной компании она зарабатывала 37 тысяч фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей) в год, а уже через два года после создания своей марки начала получать по 20 тысяч фунтов стерлингов в месяц (1,3 миллиона рублей).

«Сначала я выставила на продажу носки с картинками в виде черепах прямо из дома родителей, но с ростом популярности моей компании я придумала больше расцветок. Сейчас в нашем ассортименте представлено 30 различных вариаций принтов. К тому же я арендовала склад и наняла трех сотрудников, чтобы справляться с наплывом клиентов», — пояснила героиня материала.

По информации издания, в 2022 году годовой оборот Bare Kind должен достигнуть отметки в 750 тысяч фунтов стерлингов (52,9 миллиона рублей). Отмечается, что продукция бренда представлена в 450 магазинах, расположенных по всему миру, а 10 процентов с продажи каждой вещи направляются в благотворительные фонды помощи животным.

«Я надеюсь, что моя история вдохновит других людей. Мне кажется, что на самом деле человеку не нужен огромный опыт в бизнесе, чтобы быть успешным в предпринимательстве. Мой главный совет для новичков — не бойтесь пробовать. Вы никогда не знаете, когда ваше дело выстрелит», — высказалась в заключение Джеффри.

В апреле американка Аксаила Энквариус начала продавать свою поношенную одежду онлайн и неожиданно разбогатела на несколько миллионов рублей. Школьница пояснила, что хотела помочь матери собрать средства на оплату обучения в колледже, поэтому решила продавать предметы своего гардероба на онлайн-платформе Depop.

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