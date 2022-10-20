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21 минуту назад

Новый альбом "Би-2" собрал более 2 млн еще до выпуска

Мария Иглина

Новый альбом группы "Би-2" под названием "Аллилуйя" собрал более 2 миллионов за первую неделю предзаказа. Об этом стало известно в Telegram-канале коллектива.

Новый альбом "Би-2" собрал более 2 млн еще до выпуска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас мы заканчиваем сводить и мастерить наш новый номерной альбом "Аллилуйя". Цифровая премьера — уже через несколько недель", — написали артисты.

Известно, что новый альбом планируют выпустить в ноябре 2022 года. Сейчас же поклонники могут сделать предзаказ как на CD-альбом, так и на винил.

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Также сообщается, что после выхода альбома, группа планирует выпустить еще три сборника.

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