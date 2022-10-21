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1 час назад

Карл III может прекратить отношения с младшим сыном после выхода его мемуаров

Inc-News

Новый король, в отличие от своей покойной матери, не готов идти на компромиссы.

Карл III может прекратить отношения с сыном после выхода его мемуаров
Фото: Inc-NewsInc-News

Британские таблоиды со ссылкой на свои источники сообщают, что между королем Карлом III и его младшим сыном, принцем Гарри начался новый виток конфронтации.

Сообщается, что якобы монарх поставил Гарри условие изменить часть глав в его мемуарах и мемуарах его супруги Меган Маркл, которые они уже готовят. Любители скандалов уже предвкушают новые разоблачения из жизни королевской семьи.

Вместе с тем, монарха больше беспокоит не то, что сын с невесткой напишут о нем или других родственникам, и информация о его собственной супруге Камилле.

По сообщениям британских СМИ, Карл III в том случае, если будет разочарован мемуарами, не станет приглашать принца Гарри и Меган Маркл на свою коронацию в мае следующего года. И это будет концом отношений.

Люди,принц Гарри,
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